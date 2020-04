Designan a Erick Cirilo Vallejos como director del SEDES en Beni

Las instalaciones del Sedes de Beni

Trinidad, 27 abr (ABI).- El gobernador del Beni, Fanor Amapo, designó el lunes a Erick Cirilo Vallejos como director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) en reemplazo de Carlos Reyes, tras el incremento de casos de coronavirus en esta región del país que suman 59.

«Es un reto complicado en este momento de crisis sanitaria que vive el departamento, no obstante no hay crisis que no se logre mejorar si es que se tiene el apoyo de todo el sector de la salud», manifestó a la ABI.

Aseguró que coordinará las actividades tendentes a frenar la propagación del virus en el departamento.

La autoridad es nacida en Trinidad-Beni, en 2006 ingresó a la Carrera de Medicina de la Universidad Real Mayor y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, hasta que fue becado para estudiar Medicina en la República de Cuba.

Se graduó de La Universidad de Ciencias Médicas de la Habana el 12 de julio de 2012, como doctor en Medicina, emitido por la Escuela Latinoamericana de Medicina.

Desde el 2016 es docente de la Carrera de Medicina de la Universidad Autónoma del Beni (UAB), entre otros en el SEDES.

