Detienen a un vehículo particular con logos falsos de la Alcaldía de Cochabamba

Hoy en un operativo realizado por Tránsito detuvieron a un auto particular con logos falsificados, destelladores e incluso el chofer portaba un chaleco de la Intendencia Municipal.

“Trata de un vehículo particular que el mismo no es de uso oficial, pero tienen lo logos presuntamente de una dirección dependiente del municipio de Cercado y también lleva un chaleco de la Intendencia. Lleva un destellador que está completamente prohibido y al verificar el sistema del RUAT, es un vehículo particular”, expresó el director departamental de Tránsito, Nelson Miranda.

Miranda informó que en el operativo hubo gran cantidad de vehículos con autorizaciones de distintas instancias y varias irregularidades.