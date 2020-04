Directorio de CAF aprueba $us 2.500 millones para enfrentar el Covid-19

El Directorio de CAF -banco de desarrollo de América Latina- aprobó otorgar una Línea de Crédito Contingente Regional de Apoyo Anticíclico para la Emergencia generada por el COVID-19 de hasta USD 2.500 millones entre sus países miembros.

El Directorio también aprobó la posibilidad de acordar la reasignación de recursos que todavía no han sido desembolsados de préstamos existentes a la mitigación de los efectos del COVID-19, siempre que las mismos no constituyan cambios al plazo y no deriven en un incremento de su monto.

“Seguimos trabajando en iniciativas que nos permitan mantener e incrementar el apoyo a los países miembros para salvaguardar a la población y las iniciativas que están liderando los gobiernos para proteger el empleo, la sostenibilidad de las empresas y la reactivación de la economía”, aseguró Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF.

Desde que el COVID-19 ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) y que la Organización Panamericana de la Salud resaltara el alto riesgo que la misma significa para la región, CAF ha puesto a disposición una serie de herramientas como una línea de crédito contingente por hasta USD 50 millones por país para atención directa de los sistemas de salud pública y los sectores más críticos; además de la donación de insumos esenciales y apoyo al sector de la salud por USD 400.000 a Argentina, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.

