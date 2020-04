Donald Trump aseguró que el balance de muertos en China “es mucho mayor que el de EEUU”

.El mandatario estadounidense está convencido de que China no ha revelado la totalidad de las muertes que ha dejado el nuevo coronavirus en su territorio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el balance real de casos de coronavirus en China es «mucho mayor», incluso después de que funcionarios del gigante asiático informaran de un nuevo conteo aumentando considerablemente el número de muertos en Wuhan, donde comenzó la pandemia.

«China acaba de anunciar una duplicación en el número de sus muertes por el Enemigo Invisible. ¡Es mucho mayor que eso y mucho mayor que el de Estados Unidos, no está siquiera cerca!«, tuiteó el mandatario.

Más temprano, la ciudad de Wuhan admitió fallos en el conteo de muertos y subió abruptamente su número de fallecidos en 50 %, en medio de las crecientes dudas mundiales sobre la transparencia china en este asunto.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close!

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020