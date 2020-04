Santa Cruz.– El diputado nacional, Luis Felipe Dorado, calificó de tacaña a la presidenta Jeanine Áñez y sus ministros por donar solo una parte de su sueldo.

Dorado, recordó que él como varios diputados han donado todo su sueldo para alimentos de ollas comunes y no puede ser que Añez qué se beneficia del aparato estatal no lo haga. Cree que es simplemente campaña electoral y no algo de corazón.

Fuente: Gigavisión

