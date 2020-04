Economista cree que la reprogramación del 50% de alquileres puede desincentivar esta actividad

El proyecto de ley de reprogramación del 50% de los alquileres por los meses que dure la cuarentena es una norma que puede «desincentivar» esta actividad, distorsionando el mercado y bajando los precios de los alquileres, según el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine. El documento ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados.

«El propósito de la ley es bueno, pero habría que mejorar el tema de los incentivos y ver en qué condición quedan los que alquilan (dueños de inmuebles). (…) Puede desincentivar la actividad de alquileres, por otro lado la gente no va a ver como un buen negocio el alquilar, habrá un desequilibrio en esta actividad económica y van a bajar los precios de los alquileres, se puede generar una distorsión en el mercado», declaró el economista en una entrevista en la radio Frecuencia Urbana.

De acuerdo al numeral 1 del artículo 2 del proyecto de ley que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados se establece que: «La o el arrendador perdonará el 50% del pago de canon de arrendamiento a favor de todos los arrendatarios que ocupen ambientes destinado a vivienda, centros o espacios comerciales, de prestación de servicios,industriales, por el tiempo que dure la cuarentena emergente del Covid-19; el otro 50% del canon de arrendamiento deberá ser reprogramado para cancelar a cuotas amortizables».

Según Akamine, en todo caso deberían mejorarse los incentivos para los propietarios de los inmuebles que dan en alquiler porque la condonación de la mitad del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) no compensa. Es más, agregó, como la mayoría no da factura por esta actividad, este beneficio no les llegará.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El economista advierte que aún existe mucha informalidad en esta actividad, por lo que es un riesgo aprobar una ley sin tener certeza, o al menos cifras aproximadas, sobre cuánta gente vive en alquiler o cuánta gente se dedica a alquilar inmuebles.

«Más bien se debería aprovechar la coyuntura para incentivar a que todos los que alquilan puedan acceder a un número de NIT y que empiecen a tributar. Asimismo, para que puedan acceder a algunos beneficios mediante ley», enfatizó.

Con relación a otra ley que sería aprobada para exhortar a los Concejos Municipal para que se condone el pago del Impuesto Anual a los Inmuebles de los propietarios que se acojan a la ley de alquileres, Akamine consideró que eso deberá ser analizado muy bien por los municipios, toda vez que reduciría sus ingresos tributarios.

Fuente: Frecuencia Urbana