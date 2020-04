‘El coronavirus es no tener la ley del 10%’

En un contexto, donde la pandemia del COVID-19 se propaga en todo el territorio nacional, al superar hasta el momento la cifra de 300 casos positivos, Mateo Bautista, sacerdote de la orden San Camilo, señala sin duda alguna que “el coronavirus de estos años ha sido no tener la Ley del 10% para la salud”. Atribuye a esa situación la tremenda debilidad en el que nos encuentra, tanto al gobierno y a la población, esta crisis sanitaria.

“Si hubiésemos tenido esta ley hace cinco o 10 años atrás, seguros estoy que hubiésemos estado mejor preparados para hacer frente a esta pandemia. Quizá se podría haber comprobado mucho mejor, teniendo sistemas de salud mejor estructurados, para atenuar cualquier contingencia”.

El religioso, hoy radicado en Lima (Perú), que de manera inclaudicable durante largo periodo de gobierno de Evo Morales ha hecho frente con su propuesta exigiendo una mejor asignación presupuestaria para la salud de Bolivia, sigue pregonando la aprobación de la Ley del 10%. Deja de manifiesto que, si bien la presidenta Jeanine Añez ha anunciado el 10% de asignación presupuestaria para la ‘sanidad’, la misma no está respaldada en ninguna norma y menos por una ley por ahora.

“Lo del coronavirus es un aviso para el país. Eso implica que el país, cuando hace presupuestos cada año, tiene que empezar desde la base. ¿Y cuál es la base?, es no menos del 10% de asignación de recursos para la salud. Después viene todo lo demás. Además, hay que hacer lo que ordena la Constitución, porque quién no hace esto, está incumpliendo con ella”, explicó.

En contacto con El Día, Bautista, puso de manifiesto que la ley sigue estancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a la espera de una voluntad política del actual gobierno y del Movimiento Al Socialismo (MAS). Especificó que todo depende de un informe del ministerio de Economía y Finanzas en la persona del ministro, José Luis Parada y del diputado Franklin Flores, presidente de la Comisión de Saludos en Diputados.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“El ministro Parada, que personalmente promovió el 10% pará la salud hace cinco años (cuando era secretario de hacienda de la gobernación de Santa Cruz), no quiere hacer un informe como Dios manda; y porque el diputado Flores de la Comisión de Salud no tiene voluntad política. Entonces, dependemos de dos personas”, denunció el religioso.

Además, Bautista, califica de hipócritas al gobierno y al MAS, que tiene la mayoría parlamentaria en la ALP, en sentido de que en un momento de alta emergencia sanitaria y cuando se necesita más recursos económicos para enfrentar la pandemia, no es posible pedir ayuda a la cooperación internacional, si no se tiene lo más prioritario que es la Ley del 10% para la salud.

“Qué le decimos al mundo, ¿le pedimos recursos cuando nosotros no queremos tener un 10% para la salud?: no podemos ser hipócritas y mentirosos ante el mundo. Entonces, no solo vital tener esa ley por la emergencia sanitaria y sino también por la gente que sigue enfermando y que pide a gritos, por ejemplo, aquellos que en Brasil están mendigando el trasplante de una médula ósea”, argumentó.

Ante la actúa coyuntura del impacto del COVID-19 en Bolivia, Bautista, advierte que con las actuales condiciones sanitarias que se tiene, la emergencia puede atender solo a unos cuantos y no a muchos. “La única salvedad es la prevención de la comunidad. Si eso es lo que hacemos, desde luego es un verdadero logro. No pongamos la ilusión en los profesionales de la salud solamente. Ellos van a poder atender a muy pocos; en momento cuando vayan a entubar a las personas, ya no tendrán recursos en sus manos. Entonces la clave está en quedarse en casa, en guardar la cuarentena”, finalizó.Fuente: eldia.com.bo