El fútbol boliviano registra una pérdida de $us 2 millones

El fútbol boliviano se jugó por última vez el 15 de marzo pasado y a puertas cerradas por la Covid-19 (coronavirus) que a la fecha ha infectado a más de 2 millones de personas en el mundo. Puede ser una casualidad, pero en este tiempo el balompié nacional ha tenido una pérdida económica de 2 millones de dólares, según se maneja como dato aproximado en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Los cálculos de la pérdida económica se resumen en algunos ítems: la postergación de la Copa América 2020, las eliminatorias al Mundial Catar 2022, derechos de televisación de la actual temporada de la División Profesional, recaudaciones, sponsores y otros que reciben tanto la FBF como los 14 clubes de Primera División.

“La pérdida es de 2 millones de dólares aproximadamente. Todo esto tiene que ver con el dinero que debía recibir la federación por participar en los partidos ante Brasil y Argentina por las eliminatorias, además de la Copa América que fue pospuesta”, confirmó una fuente cercana al ente federativo.

Este monto final es el que ingresaría líquido para las arcas de la federación y que debe ser repartido entre los clubes, empero la situación evita que existan los desembolsos por parte de Conmebol.

Como ejemplo, dentro del monto anunciado, Bolivia debía percibir aproximadamente 500.000 dólares por la recaudación ante Argentina en La Paz, por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas Catar 2022 y que debía realizarse el pasado 31 de marzo.

Si bien el monto por percibir en Copa América es más alto (en Brasil 2019 cada federación recibió alrededor de 4 millones de dólares), también hay gastos operativos (sueldos, premios, uniformes, alojamiento, entrenamiento, bonos, etc.) y de logística (viajes, traslado externo e interno). El resto va a la FBF y ésta a su vez distribuye el dinero a los clubes.

Montos por clubes

En cálculos aproximados, la fuente que merece fe estableció que los montos que cada club no podrá percibir por el momento son aproximadamente de 150.000 dólares o más, siendo que cada institución percibe igual o mayor monto.

Este dinero que no podrá ingresar al arca de cada club no sólo se remite a los recursos que debía distribuir Conmebol a sus federaciones miembro, sino también en la referida a los derechos de televisación, ya que del contrato final sólo se entregó la primera cuota que va desde los 40.000 dólares hacia arriba.

Excepto por el caso de Bolívar que produce su propio contenido, los restantes 13 clubes se “reparten la torta” de manera distinta, siendo los “grandes” los que reciben más que los “chicos”.

Por el momento, la pérdida para el fútbol profesional boliviano es bastante alto, sumado a que no ingresa ningún tipo de apoyo estatal e incluso muchos clubes perdieron a sus patrocinadores por la pandemia.

RECAUDACIONES NO SON REGULARES

Otro de los aspectos a tomar en cuenta son las recaudaciones, que también forman parte de los ítems de pérdidas económicas.

En promedio, algunos clubes llevan entre una cantidades distintas de personas por cotejo. Los montos de ganancia van de 10.000 dólares para arriba, aunque en otros casos hay pérdidas y los dirigentes deben solventar esos gastos de sus bolsillos. Este dinero no llega a cubrir las planillas de sueldos.

En el caso de los clubes cochabambinos, el clásico Aurora vs. Wilstermann llevó aproximadamente 22.000 espectadores, mientras que un encuentro Aurora vs. Real Potosí no pasó de los 4.000 asistentes.

Vinto Palmaflor tuvo su mejor recaudación en Quillacollo ante Always Ready, al llevar a más de 5.000 espectadores; ante Oriente Petrolero en el Félix Capriles bordeó los 1.000 asistentes.

PRIMERA CUOTA DE LOS DERECHOS DE TV

En enero de este año, los 14 clubes recibieron la primera cuota por los derechos de televisión de los partidos de la División Profesional.

Este año, los clubes percibieron arriba de 40.000 dólares como primera cuota, pero con la paralización del certamen Apertura no hay manera de que se pueda entregar el resto de los montos.

El contrato vigente con la empresa Sports TV Rights sufrió una serie de adendas desde su primera firma en la gestión 2014 del extitular Carlos Chávez y que se extendió, en diferentes gestiones, hasta 2020.

“Hay ofertas que analizar, pero eso viene desde 2021. Hasta 2020 tenemos un contrato vigente”, explicó la fuente allegada la FBF.

En este aspecto, las cuotas varían por cada institución.