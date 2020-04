El masismo, gestión del despilfarro económico

Afirma el expresidente de Bolivia y candidato de la agrupación LIDER21, Jorge Tuto Quiroga.

Los recursos económicos de los que se benefició el Movimiento al Socialismo (MAS) en sus 14 años de gobierno, provienen del trabajo esfuerzo de gestiones anteriores y esta bonanza económica en manos del masismo produjo un gigantesco desfalco económico en contra del país, según el candidato de la agrupación LIDER21, Jorge “Tuto” Quiroga.

El ex presidente justificó el uso del término “desfalco” basado en que nunca antes el país había disfrutado de una coyuntura tan favorable en lo externo por las gestiones y el trabajo de gobiernos anteriores al MAS, acompañado de la coyuntura de precios favorables para la venta de recursos naturales, particularmente el gas. Ante esta situación, el entonces presidente Evo Morales, pasó los años de su gobierno resaltando la economía nacional sin explicar que esta “bonanza” no era producto de su labor al mando del estado.

En una investigación realizada por el candidato de la agrupación LIBRE-21 en base a datos de portales institucionales de diferentes empresas estatales y de artículos y noticias de distintos periódicos, detalla el despilfarro económico efectuado por la gestión de gobierno del Movimiento al Socialismo a la cabeza de Evo Morales Ayma.

En este estudio, Quiroga demuestra con cifras claras cual fue el grado de despilfarro y manejo discrecional de los recursos nacionales por parte del gobierno masista cuyo responsable directo es el ex ministro de economía y actual candidato a la presidencia por el movimiento al socialismo, Luis Arce Catacora.

El ingreso por concepto de venta de gas llegó a una cantidad de $us 49.967 millones entre 2006 y 2019. Estos recursos corresponde a gestiones y negociaciones previas de gobiernos bolivianos anteriores al masismo como el contrato de venta de gas a Brasil, Argentina, construcción de gasoductos, entre otros, sumados a la baja deuda externa que también fue producto de gestiones anteriores y los precios favorables a nivel internacional.

El estudio también hace una relación de los gastos que llevan a confirmar la teoría del desfalco. Mediante la ley de 2007 para empresas petroleras se procedió con el reembolso de $us 10.510 millones por concepto de costos recuperables a las empresas petroleras solo para la explotación de campos ya descubiertos; construcción de elefantes “azules” de producción de productos varios que nunca terminaron de posicionarse por un monto de $us 6.491 millones del Banco Central y $us 320 millones con fondos del TGN; la recompra disfrazada de nacionalización de empresas que tuvo un costo de $us 908 millones; los sobreprecios en las adjudicaciones (directas) por un monto de $us 7.972 millones; el gasto corriente que estaba destinado a viáticos, viajes, eventos, entre otros, con una cifra de $us 21.350 millones. La sumatoria de estas cifras llega a casi alcanzar el total de los ingresos gasíferos en este periodo de tiempo.

Como resultado del desfalco masista queda el déficit fiscal más alto de América Latina 8% de PIB (-3.200 millones $us) solo superada por Venezuela; déficit comercial 5% del PIB (-2000 millones $us) el país importa más de lo que exporta; caída de reservas de 15.123 a 6500 millones $us (-8623); deuda externa acumulada $us 11.268 millones. En este tiempo la economía se sostuvo quemando las reservas del Banco Central y endeudando al país.

Desde la caída de los ingresos por concepto de la venta de gas en 2015 el gobierno comenzó a usar dinero de las reservas de forma irresponsable, comenzando a crear la bomba a la que hace mención Quiroga.

El ex presidente también manifestó que el principal responsable de este pésimo manejo económico es el actual candidato a la presidencia por el MAS quien dejó una especie de bomba insostenible para posicionarse como el único que ahora puede salvar la situación. “El MAS disfrazó todo este descalabro en busca de un cuarto mandato violando la constitución y desconociendo el 21F, sabiendo que estaban dejando esta bomba de tiempo económica” puntualizó Quiroga.

Fuente: El DIARIO