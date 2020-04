El periodismo deportivo lucha Por sobrevivir a la pandemia

Los periodistas deportivos no están exentos de la crisis económica que genera la Covid-19. Muchos de los programas que se emiten en diversas radiodifusoras han sufrido un desmedido descenso de patrocinadores y, por ende, sus ingresos monetarios han mermado ostensiblemente.

Pese a la adversidad, algunos cronistas se dan modos para continuar difundiendo sus programas, brindando a sus fieles oyentes la escasa información atlética que se concibe producto de la cuarentena que decretó el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus. Otros, en cambio, determinaron poner un alto a sus actividades.

“El panorama es muy complicado, puesto que algunos de nuestros patrocinadores nos han dejado, y los que tenían que ingresar este mes no lo hicieron”, señaló Eduardo Arévalo Tineo, director de Codebol, que se emite diariamente por la frecuencia 93.1 de Radio Estrella.

El también titular del Círculo de Periodistas Deportivos de Cochabamba (CPDC) expresó su preocupación ya que el alquiler del espacio sigue vigente y necesita generar recursos para solventar esa obligación.

“Estoy negociando con los ejecutivos de la radio para obtener una rebaja en el alquiler del espacio, espero que haya flexibilidad, tomando en cuenta la situación que estamos pasando todos”, sostuvo.

Arévalo explicó que sus patrocinios bajaron en un 50 por ciento, originándole imponderables para cumplir con las responsabilidades monetarias que asumió en su fuente laboral.

El comunicador dijo que apeló al método “falso vivo” para seguir transmitiendo por la ondas de la radioemisora que lo cobija, ya que se refugió en su domicilio para evitar contagiarse del coronavirus.

“Hoy (por ayer) grabo el programa para mañana (hoy) y envió mediante WhatsApp al operador de la radio, quien desde su domicilio retransmite a la cabina central para que la computadora eleve la señal en el horario establecido”, explicó.

Pone un alto

La salida de un 70 a 80 por ciento de sus patrocinadores y la escasa información deportiva obligaron a Helmy Montenegro a suspender momentáneamente su programa “Encuentro deportivo”, que se emite por Radio Fides, filial Cochabamba.

“Hace dos semanas que no salimos al aire porque nos cortaron la publicidad y nos quedamos sin material informativo”, señaló el periodista, quien transmite cotidianamente junto a su hermana Lenny por la señal 94.9 frecuencia modulada.

Montenegro dijo que dejó de emitir su programa transitoriamente tras llegar a un acuerdo con la directora de la radio, Laura Vásquez, con quien acordó volver a la actividad en mayo, siempre y cuando las condiciones para hacerlo estén dadas.

“Laura nos dijo que veamos lo conveniente, pero que le avisemos oportunamente para que disponga el horario en el que se difunde el programa, mientras pase la cuarentena”, explicó el cronista deportivo.

El comunicador reveló que mientras el programa continuaba vigente, concurrían al estudio para informar a sus oyentes en vivo, recurriendo a los contactos telefónicos con dirigentes y deportistas para otorgarle dinamismo a sus transmisiones diarias.

Al igual que sus colegas, Montenegro gestionará un descuento con los ejecutivos de la emisora, tomando en cuenta los detrimentos financieros que tuvo como consecuencia de la Covid-19.

“La idea es que nos apoyemos todos. Pediremos el respaldo del CPDC para lograr nuestro objetivo”, comentó Montenegro.

EL RECESO OBLIGADO DE GASTÓN GUTIÉRREZ

Gastón Gutiérrez es otro de los periodistas de amplia trayectoria en el área de la información deportiva. El comunicador no está emitiendo su programa RTC Pregón Deportivo hace más de un mes porque el estado de emergencia sanitaria lo atrapó justo cuando realizaba el cambio de casa radial.

“No existían las condiciones técnicas en la radio para que pueda realizar transmisiones externas. Mi intención era realizar el programa desde el estudio de mi casa, pero no pude”, señaló el informador.

Gutiérrez salió al éter sólo una semana en Fantástico 97.0, pero después tuvo que poner un alto a sus actividades, precisamente por motivos técnicos, obligándolo a no difundir la publicidad de las empresas que auspician su emisión radiofónica.

“No voy a cobrar porque no estoy difundiendo la publicidad. Hasta el momento no he conversado con mis patrocinadores, es más, no sé si continuarán, porque con esto muchas empresas corren el riesgo de cerrarse”.

Mientras tanto, Gutiérrez se dedica a informar mediante RTC Deportiva online y Facebook.

Como el resto de sus colegas, el periodista deportivo se mantiene a la expectativa de los acontecimientos, esperando días mejores para el gremio, que fue duramente golpeado en el contexto financiero debido a la propagación de la pandemia en el país.