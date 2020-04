El personal de contingencia del hospital Covid-19 de La Pampa no cobra hace dos meses

Santa Cruz. Una parte del personal del Hospital de la Pampa de la Isla, convertido en centro de referencia para coronavirus, no cobra hace dos meses. Es más, no les han pagado ni un centavo desde que comenzaron a trabajar, entre el 30 de enero y el 1 de febrero, cuando fueron incorporados por la epidemia de dengue, que reportó más de 50.000 casos en el departamento.

Con la emergencia del coronavirus, este nosocomio fue reconvertido a hospital de referencia Covid-19 y ahora atienden a unos 24 pacientes sin cobrar sus sueldos. La mayoría está con los contratos vencidos, ya que fueron empleados solo por dos meses.

En una situación parecida se encuentran los profesionales de la sala dengue del hospital Francés, cuyos contratos bimestrales se cumplen el 15 de abril y aún no reciben el pago del primer mes.

Esta denuncia fue hecha por diferentes sindicatos de médicos y enfermeras de hospitales de la ciudad y fue confirmada hoy por Raúl Hevia, secretario municipal de Salud, que aclaró que el municipio no paga estos sueldos, sino que el encargado es el Ministerio de Salud.

Hevia explicó que anoche, en la reunión que mantuvieron con el ministro Aníbal Cruz, aseguró que no es su culpa que el personal esté impago, sino es un problema burocrático, ya que la documentación para realizar el desembolso fue remitida el viernes último. Según Hevia, Cruz se comprometió a solucionar el problema hasta el siguiente viernes.

Consultado sobre cuánto personal es el impago, Hevia aseguró que el número es un misterio, que no le dieron el dato ni cuando el hospital dependía de la Alcaldía.

Los médicos sindicalizados contradicen al ministro. Aseguran que los directores de los hospitales Francés y Pampa de la Isla han pasado no una sino varias veces la lista de médicos. Sin embargo, no será un asunto fácil de arreglar. Explican que varios de los médicos ni siquiera llegaron a firmar contrato, ya que no hubo tiempo por la epidemia de dengue, que varios subieron sus datos y currículos al sistema y que confiaron en la palabra de los directores de hospitales para trabajar.

En La Pampa, a muchos le ofrecieron renovarle los contratos por dos meses más para que atiendan a pacientes Covid-19, pero la mayoría no están dispuestos a aceptarlos y exigen que les entreguen ítems para darle alguna seguridad a sus familias «Imagínese si un médico y una enfermera se muere al contagiarse de coronavirus. Ellos no están ni siquiera amparados en la Ley General del Trabajo«, justificó una dirigente sindical.

A tres bandas

Según fuentes del hospital pampeano, se sienten como una bola de billar a tres bandas, ya que el personal antiguo es pagado por el municipio (están al día, les pagaron anticipadamente el 30 de marzo), el nuevo, contratado por la contingencia de dengue y coronavirus, debe ser pagado por el Tesoro General de la Nación, pero la administración depende del Servcio Departamental de Salud de la Gobiernación, ya que el centro fue transferido por el municipio por dos años, como parte de los convenios para enfrentar el Covid-19.

No todas son malas noticias en La Pampa. Luego de un comienzo conflictivo por la falta de equipamiento de bioseguridad, hoy todo el personal que tiene contacto con enfermos está trabajando con los mamelucos blancos de protección máxima y hay un ambiente más tranquilo entre el personal.

Fuente: El Deber