El virus ataca a la primera línea: 19 salubristas infectados y 2 muertos

“Haga la indemnización para mis hijas. Mis hijas no tienen padre, soy yo. Ayúdenme por favor para que indemnicen a mis hijas. Me estoy muriendo. Acá me están atendiendo muy lento, muy tarde ”, se oye en una grabación atribuida a Disneyda Vare Suárez, de 43 años, la enfermera que falleció el pasado jueves por la mañana después de infectarse con coronavirus.

“Yo estoy aquí en el hospital Pampa de la Isla, por favor, Disneyda le habla, qué pasó que no están llamando para que me atiendan pronto por favor me siento mal”, continúa la voz de agonía. Esas fueron algunas de las últimas palabras de la enfermera que trabajaba en Roboré, Santa Cruz, y que tenía tres niñas a su cuidado.

Ella es la segunda enfermera que muere en Santa Cruz a causa de la pandemia. La primera, de 36 años y con un embarazo de 26 semanas, falleció el miércoles 8 de abril.

La enfermedad ha comenzado a golpear al personal de salud boliviano. Hasta el momento se ha reportado, incluyendo las dos fallecidas, 21 trabajadores en salud contagiados y varias decenas de casos sospechosos. Sin embargo, el Ministerio de Salud tiene un registro muy por debajo de esa cifra. Desde esta cartera de Estado se indicó que hay sólo nueve casos confirmados.

El ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, informó que en este departamento se confirmaron tres casos: uno en Patacamaya y dos en la ciudad.

El dirigente del Sirmes Oruro, Víctor Araoz, indicó que en su departamento había cinco trabajadores infectados. Mientras que en Santa Cruz se registraron 11 casos más.

Pero lo más preocupante, según Romero, es la cantidad de personal en salud infectado que no se conoce, pues tan sólo en La Paz hay alrededor de 60 casos con síntomas que no pueden ser confirmados por falta de pruebas y reactivos, por lo que estas personas sólo están en aislamiento mientras tanto.

“Te aseguro que hay más gente contagiada, pero no hay forma de saber. No hay diagnósticos. Hablamos con el Ministerio de Salud para ver qué se puede hacer, para aunque sea recurrir al sector privado donde averiguamos que está a 870 bolivianos la prueba, estamos viendo cómo financiar esto, pero aún no tenemos respuesta de las autoridades”, expresó el dirigente con tono de preocupación.

Desde que la pandemia atacó a Bolivia se observó la insuficiente cantidad de pruebas (aunque el Ministerio sostenga lo contrario) y de insumos de bioseguridad. Esta situación fue aliviada en parte, pero no del todo.

“Para nosotros es muy doloroso lo que ha sucedido con la enfermera de Roboré. Nosotros tenemos una sola responsable: la falta de equipos personales de protección que tiene el personal de salud en los establecimientos”, manifestó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres.

Página Siete se contactó con un médico que contrajo la enfermedad y que se mantiene estable por el momento. “Yo escogí mi carrera y mi rama porque sabía a lo que me iba a exponer. Al informarse de esta enfermedad uno no se imagina que pueda pasar. Cuando me dijeron que era positivo sentí un poco de miedo”, recuerda el profesional que pidió anonimato.

“Al recordar esa noche en la que me dijeron ‘usted es positivo’, no pude dormir porque tenía miedo de morirme. Atender a un paciente y tener la sensación de que ahora te vas a morir…”, añadió este profesional que espera curarse por completo lo más pronto posible para retomar sus funciones.

El nuevo jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, dijo que se hace lo que se puede para abastecer la demanda de insumos de bioseguridad. Recordó que, aunque se hagan esfuerzos para evitar muertes, “hay un porcentaje de personal de salud que a nivel mundial fue víctima de esta epidemia y esto es muy lamentable”.

Prieto expresó su solidaridad con todos los que arriesgan su vida al cumplir sus funciones: “Agradecer a todo el personal de salud que está trabajando en beneficio de nuestro pueblo, y que pese a las condiciones lamentables en las que está nuestro sistema estamos respondiendo con la capacidad técnica y el esfuerzo de todas estas personas”.

El Gobierno nacional anunció hace unos días un seguro de 100 mil bolivianos para el personal de salud que pierda la vida o sufra invalidez total a raíz del contagio del coronavirus. Ademáse se garantizó el pago de cualquier tratamiento necesario en caso de contraer la enfermedad.

Dirigente lamenta poca atención del Gobierno

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, denunció que el Gobierno no atiende sus pedidos pues en dos oportunidades solicitaron una audiencia para hacerle conocer sus exigencias y recomendaciones; pero hasta el momento no hubo una respuesta.

“El anterior viernes ya hicimos un concejo nacional de salud en el que se envió una solicitud de audiencia y reunión urgente con el ministro y viceministro de Salud, pero todavía no recibimos una respuesta. Volveremos a reunirnos y tomaremos otras medidas como intentar hablar con la presidenta”, explicó Cáceres.

No obstante, parte del colegio médico trabaja de cerca con el Ministerio de Salud, pues el anterior ministro, Anibal Cruz, nombró nueve coordinadores para los Sedes de todo el país. Algunos de estos coordinadores son también representantes de los profesionales en salud, como Luis Larrea.

Pese a ello, Cáceres manifestó que las autoridades “han mostrado silencio con el colegio médico. El que cree que lo sabe todo prácticamente ha perdido y aquí se necesita sumar esfuerzos de todos los sectores”.

Los afectados

