En Beni, sospechoso de Covid-19 espera sus resultados «abrazado a Dios»

viernes, 24 de abril de 2020 · 12:35

Ivone Juárez / La Paz

José (nombre ficticio) tiene 40 años y una moto, en la que solía salir de su casa todas las mañanas, ya sea a realizar sus tareas cotidianas o al río Mamoré, a pescar… tenía la vida de un hombre nacido en un pueblo bendecido por la naturaleza. Esta mañana, por cuarto día, amaneció en la pieza donde está aislado porque es sospechoso de tener la Covid 19. Despertó solo, pero envuelto en sus oraciones, recuerdos y una certeza: «Dios no me abandonará».

Mañana llegarán de Santa Cruz los resultados de la prueba que le tomaron hace tres días y sabrá si es positivo o no.

«Las horas son eternas, es lo que más pesa; el tiempo pasa tan lento y la soledad es muy triste, el no poder hablar con nadie y no poder salir. Y tengo miedo, mucho miedo, me entra la depresión porque me imagino todo, pero hay que soportar, Dios no me abandonará», dice José.

Aceptó conversar con Página Siete desde su aislamiento porque quiere que los benianos no se den por vencidos en su resistencia a la enfermedad.

«Aguantamos tanto tiempo, 40 días, cumpliendo la cuarentena, comiendo lo que teníamos para no romper el aislamiento; comimos arroz con huevo, todos los días; ¡Algunos vecinos estuvieron sólo con arroz! .. resistimos y ahora no nos podemos dar por vencidos…Yo voy a salir de ésta», les dice a sus paisanos.

Siente un dolor muy fuerte en el pecho, tanto que se le tranca la respiración, hasta hacerlo desesperar. También tiene dolor de cabeza. «Parece que la cabeza me quiere reventar», afirma.

Cada cierto tiempo hace gárgaras con una infusión de hierbas que le prepara su esposa cada día y le hace llegar a ese cuarto donde él está aislado. «Me están haciendo sentir mejor este preparado, hago gárgaras, me ayuda mucho y me da esperanza», asegura.

Los dolores físicos que tiene se cruzan con la nostalgia que siente por su familia, su esposa y sus tres hijos. Sólo habla con ellos por teléfono, no es suficiente, pero lo soporta. «Es muy triste no estar junto a ellos», dice. Llena esa ausencia leyendo la Biblia y escuchando música cristiana.

Está bajo controles médicos casi fugaces que vigilan su temperatura, signos vitales y otras señales que muestre su organismo.

«Los médicos y enfermeras no tienen los equipos (de bioseguridad) para protegerse y se nota que tienen miedo de acercarse a mi, los comprendo, no están protegidos», expresa José.

«Las autoridades tienen que darles equipos para que se protejan», demanda. El beniano también demanda que las pruebas para la Covid 19 se realicen en Beni. Ahora se hacen en Santa Cruz, hasta donde llevaron la pruebas que le tomaron hace más de dos días. «El tiempo de espera es lo que más atormenta porque uno se imagina todo; si hubiera un laboratorio en Beni sería, diferente, esperaríamos menos y así nuestro sufrimiento sería menor», afirma.

No encuentra explicación a la situación en la que se encuentra en este momento porque cumplió con el aislamiento estrictamente y en Beni no se registraba ni un solo caso de coronavirus, hasta el lunes, cuando se rompió el silencio epidemiológico y aparecieron dos pacientes, de los cuales uno murió, a los minutos de hacerse público. Hasta este mediodía los casos subieron a 12.

Durante el aislamiento se organizó con sus vecinos para elaborar pan. «Fue para ayudarnos entre nosotros. No hice nada más, nos cuidamos mucho, no entiendo qué pasó», expresa aún incrédulo.

Añade que de pronto comenzó a sentir síntomas de resfrío. Fue al médico y le pusieron una inyección, pero las molestias no desaparecieron, más bien se incrementaron con tos, dolor de cabeza, falta de apetito y la dificultad para respirar. Volvió al médico y ante esos síntomas, relacionados con la Covid 19, el personal médico que lo vio ya lo trató con recelo.

«Era miedo porque no tienen los medios para atendernos, yo los entiendo; las autoridades tienen que darles materiales de protección», insiste

En medio de la incertidumbre y el miedo por los que atraviesa, porque mañana recién sabrá si es portador de la Covid 19, José vuelve a referirse a los benianos y les pide que no dejen la cuarentena y que «se sigan cuidando». «No salgan, tomen todas las previsiones, sigamos haciendo caso a las recomendaciones; tenemos que salir de esto», les dice.

