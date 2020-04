MANUEL BRUQUE / EFE

Las primeras salidas para pasear y hacer deporte, que comenzarán este fin de semana para los adultos, se organizarán por franjas horarias. La Secretaría de Estado de Comunicación ha informado este jueves de que es la decisión que ha tomado el Comité técnico para la Desescalada, presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “a tenor de los datos que muestran la buena evolución de la pandemia en España”.

De momento no se conocen más detalles de cómo serán estas franjas horarias. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tenía previsto informar esta mañana a las once sobre la orden que establecerá las condiciones para las salidas, pero esta comparecencia se ha retrasado para las seis de la tarde. En el Congreso de los Diputados, ha asegurado a mediodía que las limitaciones de tiempo y espacio “se están ultimando”. Ha insistido en que se debe mantener toda la prudencia para evitar el repunte de la epidemia, que lleva en claro descenso varias semanas.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En la reunión que mantuvo el ministro con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas el pasado lunes, varios de ellos propusieron que no se permitieran salidas de todo el mundo a la vez para evitar aglomeraciones. Preocupaban algunas imágenes del fin de semana, cuando por primera vez los niños comenzaron a salir a la calle. Aunque el Gobierno siempre ha asegurado que eran la excepción, en algunas ocasiones hubo claros incumplimientos de las condiciones que establecía el ministerio: pasear acompañados por un solo adulto, a un kilómetro de casa, durante una hora y manteniendo la distancia de seguridad de dos metros con otras personas. Illa escuchó las propuestas autonómicas y aseguró que las tendría en cuenta en la orden que regulará la salida de los adultos. Pero no aportó ningún detalle adicional.

Algunas de las comunidades que propusieron la limitación horaria fueron Cataluña, Canarias y Andalucía. La Junta andaluza considera que lo ideal para evitar contagios es que las personas mayores salgan de paseo por las mañanas (de nueve a dos) y los niños por las tardes (de cuatro a nueve). “El virus ha venido para quedarse y hay que evitar contactos entre aquellas personas de mayor riesgo, los mayores, y los niños, que pueden ser vectores de la enfermedad”, dijo el consejero de Salud de esa región, Jesús Aguirre.

El plan de la Generalitat contempla cuatro franjas. De seis a ocho de la mañana para practicar deporte individual. Por ejemplo, salir a correr o a montar en bicicleta. La franja de ocho a nueve se reservaría para la movilidad laboral. De nueve a once sería el espacio para que los adultos mayores, las personas con discapacidad —y no se descarta que las mujeres embarazadas— puedan salir a la calle. De once de la mañana a una de la tarde sería el turno para que los menores de hasta cinco años y un adulto que les acompañe salgan al espacio público.

El Gobierno canario, además, propuso dividir a la población en dos grupos: quienes habiten viviendas en números pares podrían salir los días pares y los que residen en casas con números impares, los días impares.

Uno de los objetivos es que las personas mayores, las más vulnerables al virus, estén protegidas en estas salidas. En el plan de transición a la nueva normalidad se establece que tendrán horas preferentes para acceder a los comercios cuando abran, así que no sería extraño que en las primeras salidas rija una norma similar.

Fuente: elpais.com