En una universidad japonesa organizaron una ceremonia de entrega de diplomas virtual con robots a control remoto

En momentos de distanciamiento social, se vuelve esencial no sólo recurrir a herramientas digitales para trabajar o estudiar de forma remota, sino también para hacer actividad física y mantenerse conectados con amigos y familias. Nutrir los lazos sociales no es algo menor, y en estos tiempos que corren, la tecnología se volvió en aliada para no perder la socialización.