Enfermera: «Con nuestra plata nos compramos el equipo de bioseguridad»

Sociedad

miércoles, 15 de abril de 2020 · 11:54

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital

Trabajadores del Hospital de Clínicas de La Paz revelaron que ellos mismos compran el equipo de bioseguridad para no contagiarse del coronavirus de los pacientes que atienden.

“El Ministerio no nos ha hecho llegar nada hasta el momento. Lo que hemos optado es comprarnos con nuestros recursos propios porque hemos visto que a las autoridades no les preocupa nuestras vidas”, reveló a Página Siete una trabajadora de Salud, que pidió no ser identificada.

El kit de seguridad que adquieren incluye un mameluco, barbijo y protector. Cuesta 180 bolivianos. Contó que lo único que les llegó como dotación de protección son unos mamelucos que ya fueron utilizados.

En Emergencias cada día trabajan 24 personas y ellas ya usaron ese equipo.

El lunes 13 de abril el Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) La Paz les hizo llegar 100 equipos de protección que incluyen batas, barbijos, protectores y gorros. El material fue entregado a los delegados de base para su distribución.

“Estamos preocupados. Quisiéramos primero proteger a los residentes porque están todo el día con los pacientes”, comentó la enfermera entrevistada.

Consultado sobre la dotación para el personal médico, el viceministro de Salud, Luis Larrea, indicó que “lastimosamente todo lo que se refiere a material o equipo de protección no se tiene en grandes cantidades y se está priorizando. No existe el materia a nivel internacional”.

El personal médico hará llegar una carta a la reunión de directores del hospital. En ella se solicitará mejores condiciones de seguridad para su trabajo.

Fuente: paginasiete.bo