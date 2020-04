Es falso que Tasuku Honjo, Premio Nobel de Medicina, dijo que el coronavirus no es natural

Circula en Facebook una publicación que asegura que Tasuku Honjo, inmunólogo japonés ganador del Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones en la inhibición de la regulación inmune negativa (un proceso que ayuda al tratamiento del cáncer) declaró que el nuevo coronavirus “no es natural”. Sin embargo, el mismo Honjo aclaró en un comunicado que las afirmaciones que se le atribuyen son falsas.

El posteo (ver acá) cita una supuesta declaración del médico japonés a medios de comunicación (sin especificar cuáles) en las que, entre otros conceptos, sostiene que, “basado en todo mi conocimiento e investigación hasta la fecha, puedo decir esto con el 100% de confianza de que Corona no es natural” (sic).

Ante esta publicación, Honjo emitió un comunicado publicado por la Universidad de Kioto, Japón, en el que precisa: “Me entristece enormemente que mi nombre y el de la Universidad de Kioto se hayan utilizado para difundir acusaciones falsas y desinformación”.

In light of recent misleading news purported to represent the views of Distinguished Professor Tasuku Honjo of the Kyoto University Institute of Advanced Study, the University is publishing the following statement from Professor Honjo.https://www.kyoto-u.ac.jp/en/about/events_news/department/koto-kenkyu-in/news/2020/200427_1.html …