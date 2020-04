Escandaloso final para el romance entre la mamá de Neymar y el joven gamer 31 años menor: el pasado sentimental del joven que ella no aceptó

¿El motivo? Según afirma Mundo Deportivo y varios medios brasileños, Nadine Gonçalves no aceptó el pasado sentimental de Tiago Ramos, quien desde que fue noticia por su nueva relación no paró de recibir denuncias de ex parejas, mujeres y hombres. El hecho de que Ramos sea bisexual e incluso haya mantenido relaciones “de a tres” con parejas establecidas no fue aceptado por Nadine quien decidió por terminar la relación rápidamente. Días atrás, Extra y Lance, ambos medios brasileños, publicaron que Tiago Ramos tuvo relaciones bisexuales con Mauro (cocinero de Neymar), el asesor Irinaldo Oliver, el reconocido ‘influencer’ Carlinhos Maia y mantuvo un vínculo sentimental de a tres con el matrimonio formado por Hans Madrid y Raphael Stemberg.