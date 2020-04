Fabol advierte que no volverá el fútbol si no se resuelve el problema de San José

Campeones

Los futbolistas profesionales de Bolivia cerraron filas para defender a sus pares de San José. “No será posible volver a la normalidad sin que se resuelva de forma definitiva el problema al que fueron sometidos los jugadores del club santo”, advirtió ayer Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), a través de su representante David Paniagua, luego de una reunión virtual de los capitanes de los 14 clubes del país.

También señalaron que «todos los clubes deberán estar al día con sus planillas salariales hasta mínimo un mes de atraso».

“Esa es una determinación unánime. Es un mandato del comité ejecutivo de Fabol para plantearle nuestra postura a la Federación Boliviana de Fútbol”, complementó Paniagua durante una conferencia de prensa virtual.

El secretario general de Fabol comunicó que los jugadores del país no “entienden cómo la federación pudo reconocer a un directorio que sólo tiene un secretario. No existe un directorio en San José, entonces, ¿cómo se explica que un club tan importante que jugó Copa Libertadores, que no tiene directorio, siga teniendo la licencia de clubes?”.

Según Paniagua, si no se resuelve la situación de San José, club que tiene una deuda salarial de casi cinco meses, no volverá el fútbol a Bolivia, una vez que se supere la cuarentena por la crisis de la pandemia del coronavirus. “El mandato que tenemos es contundente y lo cumpliremos, no será posible continuar con ningún tipo de negociación que no pase por una solución al conflicto que tiene el club san José de Oruro”, insistió el abogado.

Los jugadores aprobaron la resolución que resalta que “para poder avanzar en las negociaciones, los capitanes y los demás futbolistas de los 14 clubes determinaron que primeramente se debe llegar a una solución definitiva a los problemas del club San José”.