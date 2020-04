Fabol reclama a la FBF el premio de los jugadores de San José

Campeones

martes, 28 de abril de 2020 · 00:46

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Fabol contraataca y la pelea continúa. Ayer, la agremiación envió una nota a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en la que le exige que desembolse $us 550.000 a favor de los jugadores de San José que campeones en 2018 y consiguieron la clasificación a la Copa Libertadores. Desde la FBF respondieron que el pedido debe ser dirigido al presidente del Santo.

El ex presidente de San José, Wilson Martínez, pignoró el pasado 2 de mayo de 2019 un pago a favor de los jugadores Santos por un millón de dólares, monto que debía ser reducidos de los ingresos que obtuvo esa entidad por disputar el torneo internacional; además de los pagos de los derechos de televisión del torneo local.

La nota de Fabol menciona que, “a la fecha, Conmebol y la empresa que tiene los derechos de televisión de la División Profesional (Sport TV Rights), cumplieron con los desembolsos que le correspondían a San José en 2019 y que los fondos autorizados debían ser depositados en la cuenta bancaria del gremio”, situación que no ocurrió en los últimos 12 meses.

Fabol le reitera a la entidad federativa “que no tenía, ni tiene ninguna facultad de disponer dineros que no son de la FBF”, más si existía una autorización para que los montos vayan a favor de los jugadores, todo autorizado por el ex titular de los Santos.

El sindicato de los jugadores adjunta a la misiva enviada a César Salinas, el compromiso que firmó Wilsón Martínez el 2 de mayo del año pasado y otra carta del ex capitán de los Santos, Didi Torrico, quien menciona que del millón de dólares sólo se les entregó 450.000, existiendo un saldo de 550.000 que aún no fueron depositados , pese a que los dineros ya llegaron a la FBF.

“Pedimos a su persona autorizar y ordenar el desembolso del saldo del premio que corresponde a los futbolistas $us 550.000, para que se haga efectivo hasta el 30 de abril de 2020, de manera impostergable y de acuerdo a lo establecido en los documentos descritos”, cierra la nota firmada por David Paniagua y Miltón Melgar, ejecutivos de Fabol.

Este medio intentó comunicarse con Salinas, quien no atendió al llamado a su teléfono celular. Pero una fuente de la FBF respondió que el pedido de Fabol debe ser dirigido al presidente de San José.

