Fabriles plantean acceso al 20% de aportes al sistema de pensiones para enfrentar la crisis

La Confederación de Fabriles de Bolivia planteó este lunes, mediante un voto resolutivo y un proyecto de decreto supremo, que los trabajadores del país puedan acceder al 20 por ciento de sus aportes (cuenta personal provisional) realizados al sistema de pensiones para hacer frente a la crisis causada por la cuarentena impuesta para hacer frente al coronavirus.

El asesor legal de la Confederación, Marcelo Inchauste, en contacto con este medio, explicó que se trata de una especie de “préstamo” de los propios aportes de los trabajadores, algo permitido de manera excepcional por la Ley de Pensiones 065, y cuya devolución de ese porcentaje sería más flexible para los aportantes, a diferencia de, por ejemplo, tramitar un crédito del banco.

El proyecto establece que esta posibilidad alcanzaría al universo de 2,3 millones de trabajadores que actualmente tienen aportes en las administradoras de fondos de pensiones y en el sistema en general. “No sólo sería para los fabriles, sino para todos. De hecho, la Confederación de Mineros también se está sumando a esta causa”, explicó Inchauste.

La posibilidad favorecería, por ejemplo, a quienes cuentan actualmente con un trabajo, pero que, pese a que no serán despedidos, no tendrán liquidez inmediata, así a como a quienes durante los últimos 12 meses o menos no pudieron contar con un trabajo asalariado.

El proyecto de ley establece también que en caso de que el 20 por ciento sea una cifra insuficiente, el trabajador tenga derecho a tres totales ganados o prorrateo.

Inchauste explicó que proyectos de este tipo ya fueron aprobados por otros gobiernos como el peruano, que acordó un porcentaje de 25 por ciento.

“Hay que entender que la jubilación no es un deber, sino un derecho. Por eso, el trabajador tiene derecho a sus aportes, y puede devolverlos cuando pueda, por decir, en un plazo de cuatro años, capital prestado y su posible rentabilidad, que no es lo mismo que el interés que establece el banco”, explicó.

El proyecto de ley fue enviado a instancias del Gobierno (Ministerio de Trabajo y Presidencia), mientras que el voto resolutivo prevé que los fabriles se declaren en estado de emergencia en caso de no atenderse esta solicitud.