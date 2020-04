Cuando Miranda conoció a Julio Iglesias en diciembre de 1990, su padre hacía unos meses que acababa de fallecer. Su desaparición motivó que Miranda se marchase unos días para digerir la pérdida a la isla de Santa Lucía, en el Caribe. Allí la contrataron como modelo. Viajó durante unos meses hasta que se encontró con el cantante español en el aeropùerto de Yakarta, Indonesia. Ella tenía 24 años; Julio, 47.

“Lo vi rodeado de mujeres y pensé que alguna de ellas era su esposa. No estaba al tanto de su vida personal. Se acercó y me propuso que fuese a verlo cantar esa noche. Tuve dudas. Yo sabía quién era, aunque lo desconocía todo acerca de su vida personal. Me lo pensé y finalmente accedí”. Tras el recital, el cantante español más célebre fuera de nuestras fronteras le propuso que lo acompañara en su gira por Kuala Lumpur, Singapur y Tokio. Volvió a aceptar, pero, antes de subirse en el jet privado del artista, la joven hizo gala de su proverbial cautela. “En el remite escribí mi nombre. ¡Me mandé la carta a mí misma! Tenía que contar que me iba con él por si me pasaba algo”. Y le pasó.

