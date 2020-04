Familia de Sandoval: «Clínica del Sur pidió a la Alcaldía que lo lleven al Hospital de la Portada»

Sociedad

miércoles, 1 de abril de 2020 · 10:20

Ivone Juárez / La Paz

Hoy se cumplen tres días de la muerte de Richard Sandoval, ejecutivo de AXS, por el Covid 19 y su hermano revela que fue la Clínica del Sur, sin autorización de la familia, la que pidió a la Dirección de Salud de la Alcaldía de La Paz su traslado al Hospital de la Portada, parte de los establecimiento de salud que atienden a personas con coronavirus, pero que no cuenta con el equipamiento adecuado para atender a pacientes con el cuadro de neumonía que presentaba Sandóval, diagnosticado en la misma Clínica del Sur.

El ejecutivo de AXS retornó el 16 de marzo de Nueva York, Estados Unidos, a La Paz. Mostró los primeros síntomas la semana pasada.

Osar Arrien Sandoval, hermano de Richard, asegura que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz nunca autorizó el traslado y que sus autoridades se enteraron de la decisión después de lo ocurrido, y que preparan un informe al respecto. Añade que fueron ambulancias de la Alcaldía de La Paz las que hicieron el traslado.

“En este momento conocemos que el Sedes no emitió ninguna instrucción. Nos informó que no solicitó el traslado, que se enteró después; fue la Clínica del Sur la que solicitó al gobierno municipal de La Paz, a la Dirección de Salud, el traslado de Richard a este hospital de referencia (La Portada). En otras palabras: la Clínica del Sur no quería que el paciente se mantuviera internado en sus instalaciones y cuando se realicen las investigaciones tendrán que explicar las razones por las que no quería continuar con la atención del paciente”, declaró a Página Siete.

“El Hospital de la Portada es de referencia, para pacientes con sospecha de coronavirus y si son diagnosticados positivo, reciben ahí el tratamiento inicial; pero para un paciente que tenía diagnóstico de neumonía por coronavirus, y que ya estaba recibiendo tratamiento en la clínica donde le dieron ese diagnóstico, es claro que no debió darse ese traslado”, añade.

La Clínica del Sur, a través de un comunicado y declaraciones de su directora, Patricia Callisperi, al periodista Tuffí Are afirmó que fue el Sedes autorizó el traslado y que nunca negó auxilio a Richard Sandóval.

“Siguiendo la normativa, la cual se enmarca en el procedimiento de casos de pacientes identificados con Covid 19 positivo, es que se remite a una instancia de salud designada el tratamiento y seguimiento del paciente, luego de cumplir con los procedimientos requeridos”, dice el comunicado de la clínica.

“Si el gobierno nacional y el gobierno municipal declaran a La Portada como centro hospitalario Covid 19, entonces el protocolo es referir a ese centro hospitalario, porque ninguna de las clínicas privadas fuimos llamadas para reunirnos y ver cuál será nuestra acción en lo que es la pandemia del coronavirus. En una pandemia se supone que el Estado es el responsable”, dijo Callisperi

Arrien Sandoval y sus familiares desconocen si la Clínica del Sur entregó el diagnóstico de su familiar a la Alcaldía. “No sabemos, desconocemos; sólo sabemos las declaraciones del Alcalde de La Paz, quien dijo que el paciente fue trasladado en condiciones estables,cuando Richard tenía un diagnóstico de neumonía”, dice.

Remarca que Richard no padecía de ninguna enfermedad de base.

Arrien añade que la Clínica de Sur también se negó a prestar colaboración a su hermano cuando éste comenzó a sentir las consecuencias negativas de estar internado en un hospital de referencia donde no se contaba con una sala de cuidados intensivos y de un respirador. Por su lado, la directora del centro de salud privado, Patricia Casllisperi, negó rotundamente ese hecho.

“El domingo, antes del desenlace, cuando las cosas se complicaron y lo llevaban a Richard al hospital de El Alto, para tratar de encontrar un respirador y una unidad de terapia intensiva, hablamos con la Clínica del Sur. Cuando la doctora (Patricia) Callisperi dice que no fue consultada está faltando a la verdad. Ese día la clínica nos dio tres respuestas: primero, que sus intensivistas eran mayores de 60 años y no podían atender a Richard, porque no era recomendable; segundo, si los recibían en su sala de terapia intensiva no podrían recibir a otro paciente. Tercero, cuando se les consultó si lo podían aceptar en terapia intermedia, la respuesta fue no, y la dieron a través de uno de los directores”, declara Arrien.

La familia de Richard Sandoval exige una investigación, pero no sólo para esclarecer e identificar a quienes tomaron las decisiones para llevar a su pariente a un centro de salud que no contaban con las condiciones para atender su cuadro de salud, sino para prevenir que en esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus más paceños y bolivianos corran la misma suerte.

Aclaran que no quieren sanciones, sino que “los responsables no vuelvan a conducir el sistema de salud en un problema epidemiológico tan grave como el actual”. “No queremos multas, queremos que no vuelva a pasar, y para eso se tiene que identificar a los responsables”, sostiene Oscar Arrien Sandoval.

“A costa del dolor de la familia se están tomando medidas. Hoy (ayer) llevaron respiradores al Hospital de la Portada, las autoridades se reunieron para mejorar los protocolos de atención, y eso beneficiará a todo. Richi hizo mucho bien de vivo y ahora también lo está haciendo, porque está obligando a las autoridades a que se preocupen “, expresa

“Queremos que su muerte tenga un sentido, que el sistema de salud pueda garantizar a toda la gente, con o sin recursos, una atención eficiente en una situación emergencia como la que vivimos por el Covid 19; eso salvará vidas, y ese es un buen propósito”, añade.

Ante toda esta experiencia dramática que atraviesa su familia de Richard Sandóval, su hermano considera que las autoridades de salud de La Paz, junto a las nacionales, deben evaluar la calidad de atención y la eficacia con la que se está atendiendo a los pacientes con coronavirus. “Santa Cruz tiene casi cuatro veces más casos positivos de coronavirus que el departamento de La Paz, pero el número de fallecidos (cuatro) es el mismo; eso significa que algo estamos haciendo mal en La Paz”, reflexiona Oscar Arrien.

Las 48 horas finales de Richard Sandóval

Richard Sandoval llegó el jueves 26 de marzo a la clínica del Sur acompañado de su esposa y su hermano Oscar Arrien. Mientras era revisado por una neumóloga, de 10:30 a 12:00, llegó el reporte del Sedes, en el que se le diagnosticaba Covid 19 positivo. Inmediatamente, la doctora solicitó su internación en la clínica, en un área de aislamiento que habilitaron en el segundo piso de la infraestructura. Richard se internó y comenzó a recibir oxígeno, antibióticos y otros servicios de salud.

Estuvo internado en la clínica la tarde del jueves y la mañana del viernes, hasta que, a las 14:00, aproximadamente, se comunicó con su esposa para indicarle que había una ambulancia fuera de la clínica y personal que lo iba a trasladar al Hospital de La Portada, y que él no estaba de acuerdo con el trasladado porque consideraba que estaba recibiendo una atención adecuada. Pidió a sus familiares ver por qué sucedía eso. En la puerta estaban las ambulancias de la Alcaldía.

Pero sus parientes no tenían ninguna información al respecto, pues nadie se había comunicado con ellos para anunciarles la decisión.

“Hablamos con el doctor Carrasco, quien indicó que era una instrucción del Sedes, una autoridad sobre la materia, y que la clínica no podía hacer nada ante la instrucción de llevarlo a un hospital de referencia”, relata Oscar Arrien.

Afirma que el viernes, a las 14:00, perdieron toda posibilidad de cooperar y de estar al lado de Richard. En el Hospital de La Portada la única persona que les informaba era el portero del establecimiento de salud.

“Subí tres veces al hospital de La Portada llevando medicamentos, antibióticos, vendas elásticas para evitar una trombósisis; no había bigoteras para los respiradores, las llevé. Los informes que nos daban eran que el paciente estaba en evolución, pero no conocíamos nada oficial. Me entrevistaba con un portero del hospital de La Portada”, cuenta.

Al final de la tarde del domingo se enteraron que Richard estaba siendo trasladado a un hospital de tercer nivel. Murió camino al lugar donde pudo haber salvado la vida.

