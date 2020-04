Familia perdió al padre por el Covid-19 y teme por la hija que se infectó

Una familia en la ciudad de El Alto pide ayuda a las autoridades de salud, luego de que el padre de 65 años falleciera el lunes, víctima de coronavirus, y ahora está en riesgo la vida de una de sus hijas, que también dio positivo al virus, pero hasta el momento no fue trasladada a un hospital, a pesar del pedido de sus familiares.

Una de las hijas contó a Página Siete todas las peripecias que están pasando desde que su papá presentó los síntomas de este letal virus.

“No le hicieron la prueba a tiempo y nos dijeron que no era candidato para hacerla, ya que no estuvo en contacto con nadie que tenga coronavirus y las últimas veces que intentamos en el hospital nos dijeron que tiene que tener insuficiencia respiratoria para que lo puedan atender. Mi papá estaba mal y no sabíamos que hacer”, relata una de las hijas de la víctima.

En los últimos días, la salud del paciente se agravó y la familia pidió varias veces el auxilio de una ambulancia del Hospital Boliviano Holandés. Después de mucha insistencia, fue trasladado hasta el nosocomio donde recién le hicieron la prueba del Covid-19, dio positivo y fue internado, pero el lunes perdió la vida.

Según la hija, los restos ya fueron cremados en el Cementerio General cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, pero ahora temen por la salud de otra de las hijas, porque se hizo la prueba del Covid-19 y este miércoles el resultado fue positivo.

«Mi hermana está en el mismo caso, le han hecho la prueba y ha dado positivo. Estamos esperando la ambulancia. Acudimos al centro de salud Santa Rosa donde nos han dicho que están haciendo todo lo posible para conseguir una ambulancia para que trasladen a mi hermana al Hospital del Norte», relató la mujer.

Página Siete se contactó con personal de dicho centro, pero dijeron que no pueden revelar ningún dato porque es una «información reservada» y no tienen autorización para hablar. El coordinador del Hospital Boliviano Holandés no respondió las llamadas.

La noche de este miércoles, la mujer informó que personal del Hospital del Norte llegó hasta su domicilio para trasladar a su hermana en una ambulancia.

No se descarta que toda la familia, integrada por cinco personas, haya adquirido el virus. Por el momento, todos están aislados en su domicilio en la ciudad de El Alto.

Fuente: paginasiete.bo