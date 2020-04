Gita Gopinath, la primera mujer economista al frente de la investigación en el FMI

Nacida en Calcuta, uno de los lugares más pobres del planeta, Gita Gopinath (48) logró en 2019 convertirse en la primera mujer economista jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y esta misma semana la veíamos anunciar los pronósticos, no demasiado halagüeños, que se esperan a nivel global tras la crisis que está sufriendo el mundo entero por el Covid-19.

Gita llegó al mundo en 1971, momento en el que India estaba sumida en la guerra con Pakistán. Criada en el seno de una familia de clase media, su padre, TV Gopinath, es un conocido emprendedor (regenta Raita Mitra, un colectivo de granjeros), y su madre, VC Vijayalakshmi, socialista declarada que siempre impulsó a sus hijas a estudiar, puso en marcha una guardería en la que trabajó durante 35 años. Tiene una hermana mayor que se llama Anita, ingeniera y que actualmente vive en Delhi, donde trabaja en una compañía que exporta ropa. Cuando Gita tenía siete años, su padre la sentó en la mesa de la cocina y allí, con unas cuantas verduras en la mano, la enseñó a multiplicar.

For the first time since the #GreatDepression both advanced economies and emerging market and developing economies are in recession” said @GitaGopinah at the release of the latest World Economic Outlook #WEO https://t.co/93xXDRsg3B pic.twitter.com/3PmqaVCboH

— IMF (@IMFNews) April 14, 2020

