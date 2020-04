Gobernación de La Paz entrega víveres a 150 familias que no recibirán bonos

martes, 21 de abril de 2020 · 12:38

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, comenzó con la entrega de 150 paquetes alimenticios a las familias que no recibirán bonos del Gobierno central por falta de documentación.

La autoridad informó que el número de beneficiados podría incrementarse en los siguientes días y que es un aporte de los directores y secretarios de la institución. «Hay familias en situaciones totalmente vulnerables, no recibirán ninguno de los bonos porque no tienen documentación, por ello, no estudian sus hijos. La Gobernación hizo un estudio de Trabajo Social para identificar a estas. Hoy entregaremos alimentación a todas ellas», escribió en Twitter.

El acto de entrega se realizó en el coliseo Julio Borelli Viteritto. En el lugar se repartió los «kits» a tres personas, estos constan de aceite, azúcar, arroz y fideo.

«Quiero felicitar a los secretarios y directores que han aportado para aportar estos kits de alimentación a este tipo de familias. Quiero anunciar que la secretaría de salud social comunitaria continuará con este tipo de estudios, incluso en él área rural», señaló Patzi antes de hacer la primera entrega.

Acotó que el objetivo es llegar a 250 personas y que se distribuirá «domicilio por domicilio. Una vez que se levante la cuarentena tenemos que trabajar con el Segip para que estas familias tengan acceso a la documentación».