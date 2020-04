Gobernadora de Cochabamba sugiere levantar la cuarentena

La gobernadora Esther Soria sugirió levantar la cuarentena debido a que muchas familias necesitan generar recursos para sustentarse.

«Veremos los mecanismos o estrategias de cómo lo vamos a hacer, no será todo normal. Las familias viven del día, si nosotros ampliamos o endurecemos la cuarentena se verán bastante afectadas; si bien nosotros daremos alimentos paliativos, eso no va a durar; salud es integral, no sólo es curarse o ir al hospital sino también es la alimentación», afirmó Soria.

La autoridad indicó que los hábitos de vida tendrán que cambiar y la población debe ser disciplinada y responsable al momento de salir de sus casas, según un comunicado de la Gobernación cochabambina.

Respecto a las clases, manifestó que las unidades educativas aún no deberían reanudarlas ya que eso significaría aglomeración de población vulnerable como niños y adolescentes.

«Sabemos que las clases pueden ser virtuales pero hay familias que no cuentan con computadora o celular, especialmente en áreas periurbanas o rurales que no cuentan con sistemas tecnológicos, el Ministerio de Educación tendrá que analizar esta situación», indicó.

Asimismo, sostuvo que con la pandemia del coronavirus, la población olvidó que todavía existen casos de dengue en las diferentes regiones del departamento, además de que al aproximarse el invierno, se avecinan casos de infecciones respiratorias.