Gobierno advierte con intervenir Sedes-Chuquisaca y da plazo para poner a punto los hospitales

El Gobierno nacional advirtió con intervenir el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Chuquisaca, si las autoridades regionales no ponen a punto los hospitales hasta el lunes para afrontar el coronavirus, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

“Acá no ya no podemos estar esperando ya no hay tiempo, ya no hay fecha, ya nadie nos tiene que venir a decir: ‘estamos preparando’”, amonestó el ministro de Deportes, Milton Navarro, delegado del Gobierno nacional en Chuquisaca.

“Si los gobiernos departamentales no cumplen con sus tareas, no cumplen con sus funciones, el Gobierno Nacional va a tomar los SEDES”, enfatizó la autoridad del Ejecutivo nacional.

Dijo que el tiempo de preparación ha terminado y que se debe entrar a la ejecución. Señaló que no se puede seguir esperando a los compromisos.

Invitó a la prensa para que el lunes le acompañe a verificar el estado de los nosocomios, en particular el Hospital Santa Bárbara.

“El Hospital Santa Bárbara tiene que estar en condiciones óptimas, así de claro”, previno Navarro.

El decreto de emergencia sanitaria nacional por el coronavirus establece que el Gobierno central podrá intervenir los SEDES dependientes de las gobernaciones si estos no cumplen con sus obligaciones durante la emergencia sanitaria pandémica.

Fuente: erbol.com.bo