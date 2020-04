La Paz.- El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, indicó que no todas las personas de Patacamaya son portadores de Covid-19, pidió no estigmatizar a las poblaciones afectadas por coronavirus y aseguró que el personal médico debe atender también a pacientes que no son infectados, ya que van por otras dolencias a los centros de salud.

Fuente: ATB