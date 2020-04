Gran Bretaña: Boris Johnson sigue internado por coronavirus y se encuentra «estable»

El primer ministro británico Boris Johnson está en terapia intensiva y la confidencialidad de su estado de salud inquieta a su país, a los políticos y a la Unión Europea. El gobierno trató de minimizar el real estado del premier de 55 años durante 10 días, con él confinado en su propio departamento solo en 11 Downing St, con coronavirus​. No está en un ventilador pero seguramente esta siendo hidratado y alimentado por una cánula. Tampoco sufre neumonía.

Boris emitió hasta el sábado sus videos. A las 8 de la noche del domingo y en un auto de su custodia, fue internado en el St Thomas Hospital, frente a la Cámara de los Comunes, porque tenía serios problemas para respirar. La necesidad de un respirador no fue descartada aunque hasta ahora no lo reconocen oficialmente y el lunes al atardecer fue trasladado a terapia intensiva. Un paso que no se da si el enfermo no está grave, así sea el primer ministro británico en la darwiniana Gran Bretaña.

A diferencia de la Casa Blanca o la Casa de Gobierno argentina con su logística médica, sus profesionales 24 horas de guardia detrás de los presidentes, la ambulancia que los sigue, su cápsula, el gobierno británico es mucho más estoico y económico. Si el primer ministro se enferma, lo trasladan a un hospital público del NHS y lo tratan como a uno más. La única excepción es la reina y la Familia Real.

En un briefing al país y cuando anunciaba la muerte de 786 personas en 24 horas, el primer ministro británico a cargo temporario y canciller, Dominique Raab, informó que Boris se encuentra “estable” mientras asentía Shr Christ Whitty, el jefe médico del gobierno, que acaba de salir del confinamiento por coronavirus.

Raab aseguró que el primer ministro “pasó una noche estable, con un tratamiento de oxígeno estándar” y que hasta ahora no ha tenido «un apoyo respiratorio invasivo”, léase respirador. Pero su condición está siendo monitoreada por un médico y una enfermera permanentemente y será informado cualquier evento.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Pero los especialistas consideran que si el premier fue trasladado a terapia intensiva es porque sus médicos creen que podría necesitar un respirador rápidamente. Han asumido que tienen serios problemas para oxigenar sus pulmones, cuando hay pocas camas de terapia intensiva disponibles. Los médicos creen que la realidad es que “está extremadamente enfermo” y que es “probable” que vaya a terminar necesitando el respirador.

El canciller ha asumido el rol de Boris, cuya enfermedad fue “un shock para todo el gabinete”, por el tiempo que sea necesario. Aun cuando salga de la terapia, Boris no podrá regresar rápidamente a trabajar

El canciller y premier de facto Dominic Raab y su gabinete podrán decidir acciones militares en su ausencia.

Competitivo, deportista, gran jugador de tenis, rugbier y practicante de boxeo, Boris está en un buen estado físico, a pesar de sus 98 kilos, y es un gran peleador de la vida. Históricamente frente a Winston Churchill, John Major, Margaret Thatcher, Tony Blair, Boris es el primer ministro británico que ha estado más gravemente enfermo y necesitará un período de convalecencia.

“Yo estoy convencido que lo superará porque si hay algo que yo sé del primer ministro es que es un combatiente. El no es solo nuestro jefe, es nuestro amigo”, dijo Dominique Raab, a quien dio precisas instrucciones sobre cómo gobernar y conseguir consensos antes de ir al hospital. Boris se internó cuando había llamado al nuevo líder de la oposición laborista, Sir Keir Starmer “a una reunión del gabinete de emergencia para consensuar la crisis”.

Will Walden, un íntimo amigo de Boris y quien trabajó junto a él en la alcaldía de Londres, cree que “Boris está en mucho mejor estado de lo que parece y va a salir adelante porque es realmente un tipo muy, pero muy fuerte. Corre, hace yoga y pilates para reducir su peso todos los días”, contó.

Walden era el director de comunicaciones de Boris cuando estaba en la alcaldía y está convencido de que él “debe estar furioso de no poder estar en el frente de batalla”.

“Boris está en tal estado físico que te destroza en un partido de tenis porque es absolutamente competitivo, corre todos los días, toma moderadamente, hace ejercicios y anda todo lo que puede en bicicleta. Pienso que si hay alguien en una posición buena física y mentalmente para darle combate a este virus, el es el primer ministro,” dijo Waden.

Walden habló con el mientras estaba confinado y aburrido en 11 Downing St.”No te preocupes. Le vamos a ganar”, dijo en pleno tono de combate Johnson.

Boris está solo en terapia, con su celular desinfectado en la cama, aunque llegó con sus cajas coloradas oficiales al hospital. Pero con oxígeno no podrá hablar, aunque será calmado en sus peores momentos por los enfermeras y los médicos.

Desde el presidente Donald Trump, que puso en contacto a sus médicos con los de Noris para ofrecer un tratamiento experimental, a la reina Isabel y la Familia Real, todos han expresado su solidaridad con el primer ministro. La semanal audiencia con la reina ha sido cancelada. La reina Isabel envió un mensaje a la familia de Johnson y a su novia, Carrie Symonds, ella también afectada por el virus y esperando un bebé para los primeros días de abril, diciendo que ellos están en sus pensamientos y deseando al primer ministro un completo y rápida recuperación. A ella se sumó el príncipe William, que comparó la enfermedad del primer ministro y su familia, con la de muchos en Gran Bretaña y el mundo afectada por el coronavirus. Todos los primeros ministros y presidente de la UE rogaron por la salud de Boris, elogiaron su espíritu y su energía de combate.

Cuando el vocero Michael Gove se encuentra confinado por el virus, ya se ha establecido una línea de gobierno para enfrenar al que caiga después. Si está enfermo Dominique Raab, el que lo reemplace será en Chancellor de las finanzas, Rishi Sunak, en orden de precedencia.

Según fuentes médicas de St Thomas Hispital, Boris necesitó cuatro litros de oxígeno en terapia intensiva. El promedio normal en terapia intensiva es 15 litros, sugiriendo que el está en mejores condiciones que los demás.

Dereck Hill, profesor de imágenes médicas del University College de Londres, presume que Boris debe estar recibiendo una ayuda intermedia que se llama “presión de aire positiva continúa”, que es un paso entre una máscara de oxígeno y un respirador, que es una ventilación invasiva. Usa su presión para enviar oxígeno y aire en la boca a un ritmo constante, elevando la cantidad de oxígeno que llega a sus pulmones.

Carrie Symonds, su novia, estaba confinada en su departamento del sur de Londres con coronavirus junto a Dilyn, su perrito. No se sabe si lo ha visitado o no en el hospital pero está extremadamente angustiada.

Su padre Stanley se ha enterado de la enfermedad de su hijo por las noticias. Está confinado por su edad en la chacra familiar remota en Exmoor, en Devon, y cree que ha sido trasladado a terapia intensiva por precaución. ”El es optimista, determinado,resistente. El no sabe solo los clásicos. Creció en el campo y la fuerza le viene de aquí”, explicó su papá.

La realidad es que Boris Johnson se encuentra en terapia intensiva porque tiene un severo caso de Covid 19 y se están tomando todas las precauciones para que no se agrave. Si necesita un respirador debe ser muy sedado, aunque no inconsciente, para poder insertar el tubo en su traquea, para que la máquina pueda oxigenar sus pulmones. En los casos más severos es colocado en una máquina ECMO (de oxigenación extracorpórea de la membrana, que ayuda a su corazón y a sus pulmones).

En la segunda semana en terapia, el sistema inmune puede ir en “overdrive” en su intento de pelear contra el virus, cuando el sistema inmunológico ataca los propios órganos del cuerpo. El corazón, el hígado y los riñones son los más afectados y necesitan el apoyo de máquinas para resistir y ser mantenidos funcionando.

Fuente: clarin.com