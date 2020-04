Hay un paciente con coronavirus en terapia intensiva de la clínica Foianini

En este momento hay un enfermo con coronavirus en terapia intensiva de la clínica Foianini, un caso sospechoso en el área asignada y otro que dio negativo a la prueba, informó en Asuntos Centrales el director de este centro privado de salud, Esteban Foianini.

Ya atendieron a cinco pacientes, de los que cuatro fueron enviados a sus casas en comunicación con el Sedes para tratamiento ambulatorio porque tenían síntomas leves.

Uno de ellos era asintomático y venía de Europa. Otro volvió de EEUU y tenía fiebre y tos. Entró en cuarentena hace 10 días con su esposa y su suegra y ya se la ha cortado la fiebre. Fue como un resfrío fuerte.

“La clínica se maneja con los protocolos de la OMS y la guía de las mejores prácticas. Tenemos dos infectólogos. Tenemos ocho camas de terapia intensiva y más ventiladores y podemos llegar hasta 16 camas de este sistema. En total tenemos 80 camas en la clínica».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«En esta enfermedad la mayoría de pacientes no requiere ventilador. El 80 por ciento no muere, sino que sufre un resfrío leve. La medida de la cuarentena es para aplanar la curva. Un gran número de las personas se va a infectar, pero no queremos que sean todas juntas, porque colapsaría el sistema sanitario y el caos aumentaría la mortandad”

Fuente: Asuntos Centrales