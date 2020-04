Hipertensión y coronavirus: ¿Conviene interrumpir ciertos medicamentos para luchar contra el Covid-19?

Collins citó un trabajo de Scott Solomon, de la Escuela Médica de Harvard y el Hospital Brigham and Women’s de Boston, publicado en New England Journal of Medicine (NEJM), en el que se aseguró que no hay pruebas para fundamentar la suspensión de medicaciones necesarias para controlar una enfermedad que causa el 12,8% del total de muertes globales como es la hipertensión, asociada al ataque cardíaco, el accidente cerebro vascular y otras enfermedades del corazón.