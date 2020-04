Hospital Viedma da ultimátum a las autoridades para dotar de insumos

Aseguran que no cuentan con equipos de protección personal suficientes y las que tienen son porque cada uno se compra o son donaciones.

Alex Almanza, representante de los trabajadores de enfermería indica que después de un mes no se cuenta con el materia de seguridad necesario para poder atender a pacientes con coronavirus y que en el departamento de Cochabamba aún no se ha habilitado un centro sanitario adecuado para atenderlos.

«No es justo adecuar y disponer del equipamiento, de los insumos y del personal del Hospital Viedma solo para pacientes de Covid-19» señaló Almanza, de la misma forma denuncia la falta de coordinación de las autoridades nacionales y departamentales y pide que no se politice la lucha contra el coronavirus.

No descartan asumir medidas de presión si sus demandas no son atendidas.

Por su parte el director del Hospital Viedma, Juan Mendoza indicó que el problema radica en que hay médicos que no quieren atender a pacientes con Covid-19 y asegura que se tienen los insumos para la atención inmediata de los pacientes sin embargo acepta que no se puede comprar en gran cantidad porque las empresas no están llevando.

El día de ayer un nuevo paciente con Covid-19 falleció con lo que suman 4 fallecidos en el departamento de Cochabamba y es el tercer fallecido en este nosocomio. Por ello pidió a la población no salir de sus casa para evitar más contagios.

