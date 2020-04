Hospitales temen quedarse sin personal si se aplica licencia especial para mayores de 60 años

Al menos, un 40% del personal hospitalario, tanto médicos como funcionarios de apoyo, que son mayores de 60 años, podrían acogerse a las medidas laborales preventivas que estableció el Gobierno central, a través del Decreto Supremo (DS) 4196, de apartarse de la atención a pacientes con coronavirus. El sector alerta que esta situación podría acarrear un colapso hospitalario, tras su aplicación, en esta época de medidas excepcionales, por la pandemia.

El artículo 10 (sobre las medidas laborales preventivas) del DS 4196, aprobado el 17 de marzo, establece que, de manera excepcional el Ministerio de Trabajo, regulará la otorgación de licencias especiales, con goce de haberes, a efectos de precautelar la salud de personas con enfermedades de base; personas adultas mayores, de 60 o más años de edad; personas embarazadas; y personas menores de cinco años, siendo beneficiario de la licencia especial el padre o madre o tutor.

“Si se fijara esa norma para las personas de la tercera edad, afectaría al 40% del personal en los tres niveles hospitalarios. Pedimos ítems este año, pero hasta ahora no nos han dado ninguno. Son puras mentiras hasta ahora en los hospitales”, manifestó Sergio Echazú, secretario general de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de la Salud (Fesirmes-Santa Cruz).

En la capital oriental, los médicos esperan hasta mañana jueves, la presencia del ministro de Salud, Aníbal Cruz, para exigirle el cumplimiento de varias demandas, entre ellas, insumos para bioseguridad y el aumento de recursos humanos.

Por su parte, Fernando Romero, secretario general de Sirmes-La Paz, dijo a EL DEBER que hay unos 400 de sus colegas en la Sede de Gobierno que saldrían del sistema sanitario y no hay con quién reemplazarlos.

“No hay ni profesionales ni ítems para el sector médico. Creo que fue una medida muy apresurada que hizo el Ministerio de Salud por un exceso de confianza”, dijo.

Hasta este momento, el Gobierno aún no ha reglamentado el decreto para su aplicación. Se conoció que muchos profesionales están insistiendo en dicho trámite para que cumpla con lo dispuesto en la normativa.

El representante de Sirmes-El Alto, Daniel Cazas, reveló que todos los hospitales de El Alto tienen deficiencias en este tema. “Tenemos muchos profesionales mayores de 60 años. Hasta hoy, no salió la reglamentación. El Ministerio de Salud no designa ni un solo ítem nuevo para El Alto pese que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) ya envió la nómina de profesionales para que sean designados. Ni siquiera ha repuesto los 60 ítems que debe al Hospital del Norte y no creo que salgan otros ítems para reemplazo”, lamentó.

Por su parte, Carlos Nava, ejecutivo de Sirmes-Cochabamba, explicó que en recursos humanos no se tiene la cantidad suficiente en esta ciudad. “Sirmes ha solicitado la dotación de 300 ítems que no han llegado”, expuso.

Referencias directas

Como ejemplo de esta falta de ítems, el hospital de la Mujer en La Paz (de tercer nivel), tiene un doble problema. Casi el 65% de su personal está por encima de los 65 años, tanto profesionales como de apoyo y se quieren acoger al DS 4196, para la protección y prevención en el ámbito laboral. Por otro lado, están afectando las referencias directas desde los hospitales de primer y segundo nivel. Preocupa que en los próximos días la atención pueda colapsar.

“En Ginecología tenemos 13 médicos. Vamos a estar trabajando con dos, porque los demás se acogerán al decreto 4196 por ser mayores de 60 años, cuando se publique la reglamentación. Hay similar situación el Obstetricia. Si algún medico pide su baja ya me quedo sin médicos para atender emergencias del hospital de la Mujer. Esto ya se ha informado a las autoridades correspondientes para que tomen las previsiones, para darnos recursos humanos y que podamos atender solo el trabajo cotidiano”, señaló el director del hospital de la Mujer, Yuri Pérez.

Al mismo tiempo, expresó que el 100% de las cunas en Neonatología están ocupadas. Esto sucede porque los hospitales de primer y segundo nivel están haciendo referencias directas a un hospital de tercer nivel, como el de la Mujer, incluso con partos normales, cuando deberían atenderse en esos nosocomios.

“Tenemos entendido que por la situación sanitaria, los hospitales de segundo nivel, especialmente, están siendo acondicionados para la atención del Covid 19. Por eso están derivando todos sus pacientes normales que deberían atender. Esto aumenta la demanda y en algún momento colapsa el hospital de la Mujer”, alertó.

