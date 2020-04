Impactantes revelaciones del árbitro que dirigió la final del Mundial 90: el diálogo con Maradona tras los insultos al himno y una crítica feroz a Diego

“Lo que sí no tiene ningún lugar a discusión, en absoluto, es la falta de Sensini. Va por una pelota que viene al pie derecho del alemán, el jugador alemán cubre con su cuerpo y el jugador Sensini quiere jugar un balón que está a la derecha del atacante con su pierna derecha, lo cual es anatómicamente muy difícil porque no tiene forma de arrastrar ni articular la pierna para no tocar el adversario. Con el muslo derecho, toca el muslo del jugador Völler. Por otro lado, cuando ya no llega, con el antebrazo se apoya sobre la cintura y lo derriba. ¿El jugador alemán magnifica? Sí, magnifica. Pero la falta existe. De las tres, la que no tiene ninguna discusión, es el penal. Con VAR o sin VAR, ahora, hace 30 años o dentro de 30 años, la volvería a pitar. El primer contacto es abajo, pero no se cae por eso. La acción es casi simultánea. Hay gente que quiso manipular la imagen y decir “miren toca el balón antes”. No, nunca llegó siquiera a tocar el balón. En la cancha estaba absolutamente seguro; no tenía jugadores adelante que me pudieran obstaculizar».