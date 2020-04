Industria: Mantener las planillas y a los empleados es insostenible

Economía

jueves, 23 de abril de 2020 · 13:32

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El presidente de la Cámara Nacional de Industria, Ibo Blazicevic, manifestó este jueves que más del 80% del sector formal en Bolivia está parada y que, si bien el Gobierno ha implementado medidas para paliar la crisis generada por la emergencia sanitaria a causa del coronavirus, pedir a las empresas que se sigan endeudando para cumplir sus responsabilidades, mantener las planillas y a los empleados en las empresas es insostenible y puede llevar a la quiebra.

“Yo no me puedo seguir prestando si no tengo ingresos y estoy parado y no vendo nada y me ofrecen crédito ¿qué estoy haciendo?, me estoy endeudando, me estoy descapitalizando, comprometiendo mi propio patrimonio y estoy financiando una crisis que no la hemos generado. Desde esa perspectiva es muy complicado”, indicó Blazicevic en un contacto con radio Minera.

Consultado sobre el proyecto de Ley que coadyuva a regular la emergencia por el Covid-19, que fue remitida al Senado y que establece que no se podrán realizar despidos y modificaciones a funcionarios públicos ni privados, remarcó que si a la situación que atraviesa la industria se suma que no se puede despedir a los trabajadores, hasta después de dos meses de que se levante la cuarentena, lo que le queda a las compañías sea posiblemente declararse en quiebra porque no pueden honrar sus compromisos.

El representante del sector aclaró que la industria lleva 30 días sin tener ningún tipo de ingreso económico. “Nos están diciendo que tenemos que sostener y tener las planillas y pagar los sueldos, y no tenemos la posibilidad de achicar nuestras empresas. Para mí el pretender que mantengamos las planillas y a los trabajadores sin lograr ingresos es definitivamente nada sostenible”.

Blazicevic argumentó que en el momento en que el Estado los obliga a las empresas a parar debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, les restringe la capacidad de cumplir sus compromisos salariales y laborales además de los proveedores, los servicios básicos y las múltiples obligaciones que tiene una empresa.

Según Fundempresa hay 35.000 compañías industriales registradas a la fecha en Bolivia; de ellas 29.000 están paradas y 6.000 están trabajando, éstas últimas están en el área alimenticia, farmacéutica, producción de desinfectantes y limpieza, detalló Blazicevic y añadió que muchas pequeñas y medianas empresas ya no tienen liquidez y están en una situación crítica.

Frente a ese panorama, aseguró que el sector industrial está dispuesto a encontrar soluciones en forma conjunta con el Gobierno y comentó ejemplos de países en los cuales las empresas están recortando los salarios a la mitad para mantener las fuentes laborales, tomar parte de los aportes de las AFP e inyectarlos a la economía de los trabajadores o compartir el pago de planillas con el Estado. Estas medidas deben decidirse de forma inmediata.

