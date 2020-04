Irán: el coronavirus está derrumbando al régimen

En el largo plazo, no está claro si estos problemas obligarán al régimen a dejar de lado su programa de expandir la revolución islámica y la financiación terrorista regional a sus milicias terroristas aliadas, pero si no se reforma y modifica ese programa, estará acelerando los problemas internos con sus ciudadanos. Aun así, no parece que el régimen khomeinista entienda que en el corto plazo se encontrara en una posición que puede llegar a ser más extrema y grave para su continuidad una vez que pase la crisis del virus chino.