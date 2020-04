Janeth Veizaga: «Me siento mal y con las alas rotas»

“Es una pena mundial lo que ahora está aconteciendo con esta pandemia del coronavirus o Covid-19. Como piloto de parapente, me siento con las alas rotas, sin poder desprender los pies del suelo y sólo estar en tierra, pero estoy segura de que venceremos esta situación para retomar nuestras actividades. Sólo quedémonos en casa”, dijo Janeth Veizaga, deportista de parapente sobre la situación de la pandemia.

—¿Cómo se prepara pese al receso?

—Todos los fines de semana esperamos con ansias mis amigos y yo para ir a la montaña y volar; ahora el parapente se ha detenido. Sin embargo, gracias al internet, es interesante ver las transmisiones en vivo de instructores y pilotos de alta trayectoria en vuelo, profundizando nuestras técnicas de vuelo libre y contando experiencias, ya que mientras te quedes en casa, nada puedes hacer. Este deporte solamente lo puedes practicar volando. Entretanto, hay que seguir esperando con paciencia el día que llegué en que el Gobierno autorice a que vuelvan las actividades deportivas, luego de superar la pandemia que es a nivel mundial; mientras tanto, hay que cumplir todas las disposiciones para salvar la vida, que es más importante que cualquier cosa.

—¿Qué cree que puede pasar con la pandemia y la vuelta a la normalidad?

—Es una incógnita lo que puede pasar con la pandemia. Es difícil predecir qué pasará con la pandemia de la Covid-19 en Bolivia, ya que ésta afecta a varios países del mundo y ya murieron miles de personas.

Viendo y analizando esta desgracia mundial, parecería que en nuestro país, recién empezamos a ver los efectos de esta pandemia. Ojalá pronto encuentren una cura para este virus y, por tanto, pienso que mínimamente se precisa unos dos meses más, para evaluar el crecimiento o reducción de casos positivos.

—¿Qué tan importante es la cuarentena?

—Definitivamente estoy segura de que podría salirse de control si no acatamos las disposiciones del Gobierno; porque en nuestro país, y en Cochabamba en particular, no tenemos un sistema de salud preparado ni bien equipado.

—¿Qué proyecciones tiene a futuro?

—Una de mis grandes proyecciones es la realización del curso SIV (Simulación de Incidentes en Vuelo). Este curso está enfocado en el perfeccionamiento del pilotaje del parapente en todos los niveles, está dirigida a todos los pilotos del país. El instructor será un piloto campeón mundial que viene de Argentina, su nombre es Pablo López.

Logró muchas medallas

Durante los 14 años que viene compitiendo, Janeth participó en muchas competencias, consiguiendo muchas medallas doradas, plateadas y de bronce, al ocupar uno de los tres primeros lugares en varias pruebas.

Medalla de oro: en el 8vo Campeonato de Parapentismo, provincia Tiraque en 2008; en el Festival de Disfraces Tiquipaya 2014; Copa “Falco Peregrinus” 6ta versión, Tiquipaya, 2015, en la categoría dificultad de disfraces; Campeonato de Precisión Paracaya 2016; Campeonato Nacional de disfraces en parapente biplaza, Cochabamba, en octubre de 2018.

Medalla de plata: Concurso de Disfraces “Irupanapente 2014”; Concurso de disfraces, Coroico, La Paz, en junio de 2018; Campeonato de precisión de aterrizaje, categoría individual, Irupanapente en 2019.

Medalla de bronce: en el Campeonato de Precisión Tiraque 2014; Campeonato de Precisión Vinto 2015; en la XC Categoría Sport 2015 Nacional, y en la XC Categoría Sport 2016 departamental.