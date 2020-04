Jefferson Tavares: «Todo lo que está sucediendo llega a ser un propósito de Dios «

El ariete de Municipal Vinto Palmaflor, Jefferson Tavares da Silva, es uno de los principales actores de la División Profesional 2020. En este duro momento que atraviesa el deporte por la pandemia del coronavirus, el delantero brasileño toma este momento como un propósito de Dios para enseñar el camino correcto a la humanidad.

Pese a que extraña volver a entrenar y jugar al fútbol, Tavares, tercer máximo anotador del certamen con 7 goles y a tres del goleador Jair Reinoso (The Strongest) y dos de Marcos Riquelme (Bolívar), aprovecha el tiempo para cultivar los lazos familiares y el estado físico.

– ¿Cómo analiza la situación actual con la Covid-19 y el fútbol paralizado?

– Venía con una racha goleadora, aportando con mi granito de arena. Pero más allá de todo, creo que todo es un propósito de Dios. Yo soy cristiano y creo que todo esto tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sé que cuando vayamos a volver (a la actividad) vamos a volver más fuertes todavía y Dios mediante seguir con esa racha goleadora. En lo grupal veníamos dando la cara en la competencia, estamos a pocos puntos del líder The Strongest. Que sepan que Palmaflor no llegó por casualidad a la División Profesional, que está para lograr grandes cosas porque pensamos en grande y que el trabajo hable por nosotros.

-¿Es un mensaje de Dios todo lo que sucede?

-Yo creo que Cristo mandó con esto un mensaje para cada uno de nosotros, que podamos orar más y buscarlo más, ya que muchas veces nos ocupamos de otras cosas y nos olvidamos de nuestro Creador, de quien nos dio la vida y nos da todo. Nos olvidamos de agradecer lo sencillo de todo, de estar en comunión con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra esposa y nuestros hijos dentro de nuestra casa. Esto sucedió por un propósito, es una señal de Dios. Que sepamos que la plata no hace ni vale nada, que el auto hermoso no vale nada, la ropa es nada ya que todo eso queda, no pasa. Saber qué nos llevamos con Dios y pasar a la vida eterna. Que nos tenga misericordia y nos perdone

-¿La situación nos lleva a darnos cuenta de muchas cosas que dejamos de lado?

-A veces uno está dentro su casa, pero parece estar lejos porque uno no se habla, no dice que ama a sus padres, a su esposa e hijos. Es un mensaje de Dios para que lo valoremos más, dejar de valorar lo material y despertemos. Cada uno tiene su fe, pero hay que buscarla en Dios.

-¿Cuánto lo perjudica la paralización del torneo?

-Todo eso que estoy viviendo es gracias a Dios, que si no estuviera en mi vida nada de eso estaría pasando. Dios hace cosas maravillosas en mi vida y es también fruto de un trabajo de todos mis compañeros, del trabajo del profesor (Humberto) Viviani. Es un trabajo anónimo, solo nosotros sabemos de los sacrificios que hacemos para llegar a ello, que estamos en la élite del fútbol boliviano. Tenemos que estar bien para que esto siga sucediendo, muy feliz por todo lo que acontece a nuestro alrededor. La pandemia nos perjudicó a todos los equipos, pero es también un tiempo para reflexionar, para cuidarnos, valoramos más el fútbol.

-¿Alguna vez le tocó vivir una situación similar?

-Nunca me tocó vivir algo así. En enero de 2019 cuando salí a jugar a Marruecos, estuve en un país muy hermoso, con una cultura diferente, con una gran estructura para trabajar. Los que estamos afuera del país pensamos que es muy difícil estar allá, pero es totalmente diferente. Mi contrato en Marruecos era de año y medio y recibí una oferta de Irán a medio año. Acepté y pensé que era un país destruido, pero nada que ver. No hay guerra como se piensa, salvo en países de alrededor como Irak.

-¿Qué es lo que más extraña del fútbol?

-Extraño mucho la rutina de trabajo, extraño a los compañeros con los que formamos un grupo muy hermoso con gente sana. Es la mano de Dios la que formó este grupo, con gente joven y humilde, gente joven mezclada con la experiencia de Thiago Dos Santos, Alan Loras, Jenrry Alaca, Matías Abelairas. Son personas muy buenas, por eso todo sale bien. Extraño los ambientes de partido, el vestuario. Esto pasará pronto.

-¿Cómo se cuida en la alimentación en casa?

-Se cambió radicalmente la alimentación, porque uno entrena en casa y está las 24 horas. Uno si no se cuida puede volverse pesado, debe exigirle a su cuerpo porque sino queda relajado.