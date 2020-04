Joe Biden dijo que nombraría una mujer como vicepresidenta y muchos piensan en ella: Michelle Obama

Biden dijo este martes en » The Late Late Show with James Corden » que planea nombrar antes del 1 de mayo un grupo de asesores que lo ayuden a seleccionar a su compañera de fórmula.

“La razón por la que estoy siendo tan inequívoca es que siemplemente nunca ha habido una oportunidad en la que ella haya expresado interés en postularse a un cargo», dijo Jarrett al diario The Hill. “Ella no está objetando. No se está haciendo la difícil. No quiere ese trabajo».