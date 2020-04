José María Leyes: “Dios es mi fortaleza”

La propuesta del alcalde José María Leyes de incluir una disposición transitoria en el proyecto de Ley de Emergencia para combatir la pandemia de COVID-19, en el que hacía referencia a Dios, generó controversia y hasta burla en algunas personas por las redes sociales. Lo cierto es que, muchos comenzaron a preguntarse qué le motivó para haber propuesto algo así y si el cambio que mostraba con relación a su creencia tenía que ver con su permanencia en la cárcel por varios meses, dentro el proceso que tiene pendiente.

Hablar de religión nunca es fácil, precisamente porque es un tema sensible y personal. Sin embargo, en esta oportunidad, él lo hace de manera directa, sin rehuirle a las preguntas.

P: ¿Qué importancia tiene Dios en su vida?

R: Siempre me he sentido protegido por Dios, incluso, en los lugares más duros que me ha tocado estar, como la cárcel, donde pudo haberme pasado mil cosas. Creo que siempre ha estado presente en mi vida de una manera real.

Mucha gente piensa que la fe es un checklist de la semana, es decir, algo que hay que hacer. Nuestro punto de vista es distinto, la fe es algo de todos los días, las 24 horas. Es una forma de vida. Yo soy católico y mi esposa es evangélica, y no tenemos problemas al respecto. No hay que confundir la fe con la religiosidad, porque ambos creemos en un mismo Dios.

Yo digo, la fe es de Dios y la religión del hombre. Se trata de cómo vivimos y hay que mostrarlo en nuestros actos diarios; esto no quiere decir uno no peca o no comete errores. Todos pecamos, me reconozco a mi mismo como un pecador, pero eso no significa que uno no pueda crecer y mejorar cada día.

P: ¿La fe ha mantenido unida a su familia durante el tiempo en el que estuvieron separados?

R: Sin lugar a dudas. Dios nos ha permitido sobrevivir, en términos generales, porque ha sido muy duro todo esto. De un punto en el que todo el mundo te llama porque estás en la Alcaldía y te invita a reuniones, al otro extremo en que nadie te contesta el teléfono, o cuando mi esposa o algún familiar camina por la calle y ve a un “amigo” se cruza al otro lado de la acera para no saludar.

P: Muchas veces las personas que viven experiencias complicadas no pueden procesar esa situación y cambian en su forma de ser, ¿usted, siente rencor por alguien?

R: Quizá con esta experiencia Dios quería enseñarme algo y también a mi familia. Si permitió que pase esto, hasta tal vez me estaba protegiendo de otras cosas.

No tengo ningún resentimiento contra nadie, es más, lo dije y lo repito, no le deseo a nadie lo que yo pasé, porque fue muy difícil… terrible.

P: Desde su retorno a la Alcaldía, en varios de sus actos, ha tenido acciones vinculadas a su fe, una de ellas la de querer incluir un artículo en la Ley de Emergencias contra la pandemia. ¿Cómo ve la reacción de la gente que se opone a esta situación?

R: Creo que debí haber sido más contundente con mis creencias. A veces, por ser un poco amplio, uno peca de no ser firme en lo que uno cree, lo cual no significa no ser tolerante con otros, sino que uno cae en lo permisivo y la gente se confunde.

Si se fija en las placas de las obras más importantes de mi gestión, siempre puse un versículo bíblico acorde con la obra que estábamos entregando. En 2016 puse una placa en el Cristo, entregándole la ciudad de Cochabamba a Dios. Tal vez no lo di a conocer a la gente y ese fue mi error como creyente.

Por eso, ahora dije, tengo que ser claro e inequívoco con lo que uno cree y profesa, por eso quise poner este artículo en la ley; por supuesto que es una especie de alegoría, pero es también como una señal del pueblo de Cochabamba hacia Dios. De alguna manera, mi intención era agradar a Dios, no en el sentido personal sino en el sentido social.

