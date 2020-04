Juan Carlos Huarachi: «Los trabajadores están peleando contra el virus y el desempleo»

Para el máximo dirigente de los trabajadores del país, la clase obrera debe enfrentar la enfermedad y el desempleo, por lo que pidió al Gobierno transitorio políticas claras para cuidar la estabilidad laboral y un plan “postcoronavirus”. Aseveró que el Ejecutivo deberá hacer cambios en algunos ministerios para enfrentar esta tarea.

¿Cómo recibe la COB este 1 de Mayo?

El 1 de Mayo de los últimos años y décadas hemos estado de alguna manera festejando un incremento salarial, pero hasta la fecha no tenemos ninguna propuesta formal del pliego que hemos presentado el mes pasado, esperamos tener una reunión el día de mañana (hoy) para ver temas de prioridad para la clase trabajadora.

¿Cuál va a ser la propuesta de la COB, se va a aceptar que no haya incremento?

No hemos recibido la respuesta, ahí está la propuesta nuestra no sólo en el tema salarial, también en tema productivo, económico, social, agropecuario, y a la fecha no tenemos una respuesta a esta petición de los trabajadores, esperamos esa respuesta, tenemos una reunión prevista con el Ministro de Trabajo que se ha postergado por la reunión de Gabinete que se ha extendido y luego de escuchar la respuesta del Gobierno vamos a emitir un criterio.

¿Se aceptaría cero de incremento?

Primero que nos den la respuesta, a esa propuesta que planteamos de 10 por ciento y 15 por ciento (al haber básico y al salario mínimo, respectivamente) que es la base de la discusión, sino existe una respuesta no podemos decir si sí o no, ojalá hasta mañana pasado (viernes) podamos concretar.

Cuánto afectó la pandemia a la clase trabajadora.

Nos tocó una batalla dura, es una lucha de todas las familias, nadie se esperaba esto, pero es nuestra realidad, ya se ha visto en Europa, Italia, EEUU. Es una pandemia que nos afecta nivel mundial y nos toca vivir eso en Bolivia a y debemos combatir de manera conjunta, debemos ponernos la polera blanca de la solidaridad y ayudarnos, es una realidad diferente, nadie se esperaba esto, pero hay que hacer frente, es un 1 de Mayo en que el trabajador hoy está peleando y luchando contra esta enfermedad invisible que mata, pero también contra el desempleo y la precariedad.

¿Sobre las medidas anunciadas de flexibilizar la cuarentena qué opina?

Todo el mundo quiere volver a trabajar y generar economía, hemos visto a nivel internacional que la gente saca sus banderitas blancas, rojas, porque ya no tiene para abastecerse de artículos de la canasta familiar, no tiene para alimentos, hay familias numerosas, y eso es lo que preocupa; no es sencillo aceptar la ampliación de la cuarentena hasta el 10 de mayo, mucha gente está preocupada porque ya no tiene recursos. Si bien se han otorgado algunos bonos tampoco es fácil cobrar, se aglomeran, hay filas, madrugan. Para nosotros es importante reactivar el aparato productivo, hay sectores que no van a aguantar, no van a resistir y puede generar un desbande a nivel nacional.

Por otro lado, tenemos que ver el tema de la estabilidad laboral porque se está estrangulando la economía, esos es preocupante, y será importante que los sectores se manifiesten para ver cómo podemos reactivar el aparato productivo. El Gobierno debe escuchar a las organizaciones sociales, sindicales del país, a los sectores productivos para ver cuál puede ser la propuesta y empezar a reactivar.

Tiene que ser en conjunto olvidándonos de egoísmos, sacándonos del tema político.

¿Cuáles serían los desafíos de la clase trabajadora?

Lo primero es lo primero, la salud y la vida, porque si no tenemos salud de qué trabajo podemos hablar, tenemos que cuidar la salud de los trabajadores.

Por otro lado, esto va casado con la estabilidad laboral, eso va a ser fundamental porque hay amenazas de retiros, de reducción de salarios y otras situaciones, eso nos preocupa.

Ahora, ya para enfrentar el postcoronavirus, va a ser importante empezar a trabajar e inclusive plantear algunos cambios a nivel del poder ejecutivo, de algunos ministerios, no necesitamos ministros políticos, sino técnicos.

A estos últimos los requerimos para reactivar el aparato productivo en varios rubros que necesitamos, como los profesionales en salud, en minería, en petróleo, en industria, en agropecuaria, necesitamos profesionales para encarar estos temas postcoronavirus para reactivar el aparato productivo.

Son varias propuestas que hemos lanzado en diversas reuniones, porque no es solamente un Ministerio.

COB PLANTEA LEY DE ESTABILIDAD LABORAL

El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de estabilidad laboral. Además, el máximo representante de los trabajadores planteó que las disposiciones gubernamentales de protección laboral, que se aprobaron durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, se mantengan vigentes luego de la crisis sanitaria.