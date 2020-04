Kim Jong-un se encuentra en grave estado tras someterse a una cirugía

“Ha habido numerosos rumores sobre la salud de Kim (complicaciones pulmonares por fumar, problemas del corazón y del cerebro fueron algunas de las especulaciones). Si está hospitalizado, explicaría por qué no estuvo presente en las importantes celebraciones del 15 de abril”, dijo a CNN Bruce Klinger, un investigador del Heritage Foundation, un think tank estadounidense, y un ex subjefe para Corea del Norte de la CIA.