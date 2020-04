La Aduana anticipa que el coronavirus bajará sus recaudaciones en un 30%

Economía

lunes, 6 de abril de 2020 · 13:42

Fuente: paginasiete.bo

Cándido Tancara Castillo / La Paz

La Aduana Nacional anticipó que recaudará menos el 30% de los ingresos anuales previstos para el 2020, debido al coronavirus que para su contención en el país, el Gobierno declaró Estado de Emergencia Sanitaria, inicialmente hasta el 15 de abril y ya se habla en el Ejecutivo de ampliar la medida, que implica el cierre de fronteras pero no así para medicamentos y alimentos.

“(El coronavirus) nos va afectar entre un 20 y 30% menos de las recaudaciones, que se estaban proyectando para esta gestión. Nos va afectar en el primer semestre, nos va afectar en general”, informó a Página Siete el presidente de la Aduana Nacional, Jorge Hugo Lozada.

El ejecutivo explicó que por ahora no se sabe cuándo terminarán las restricciones de las actividades económicas para contener el Covid-19, que se expande en el mundo. “No sabemos cuándo terminará la pandemia, no sabemos cómo será la reacción de la gente cuando se comience a trabajar”, añadió.

Lozada recordó que en la última quincena de marzo, periodo en el que ya se restringieron las actividades económicas en el país, por la vigencia del Estado de Emergencia, la Aduana no recaudó 34,6 millones de bolivianos por la liberación de impuestos a las importaciones de los medicamentos, insumos médicos y otros relacionados con la salud.

El ejecutivo de la Aduana Nacional sugirió algunos incentivos estatales para el sector empresarial para cuando se normalicen las actividades en su conjunto o postcoronavirus. “Tiene que haber todos los incentivos que va dar el Estado, para que las empresas se reactiven, los negocios se reactiven; todo se verá de cómo se encara en los siguientes meses y, obviamente, las importaciones para el mercado” nacional, dijo.

Lozada afirmó que las medidas restrictivas en el país contra el avance del Covid-19 fueron oportunas y garantizan el aprovisionamiento de medicamentos y alimentos a la población. “El Estado ha tomado medidas esenciales que están permitiendo que el mercado no se sienta desabastecido” y concede “preferencia a remedios, insumos y alimentación; la población tiene que sentirse segura, no faltará ningún tipo de producto y no corresponde la especulación”, acotó.

El DS 4192, vigente desde el 16 de marzo de 2020 hasta el último día del presente año, libera de impuestos a las importaciones de los medicamentos e insumos contra el Covid-19, sean estos adquiridos o donados, en sus 121 partidas.

Lozada, que asumió el cargo en enero 2020, precisó que la disposición vigente no incluye a los medicamentos contra otras enfermedades, pero exige el despacho de los productos dentro de las 24 horas, una vez que arribaron a la frontera, para su traslado hasta los lugares de comercialización o uso público.

