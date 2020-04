Tras las críticas que recibió la modelo boliviana, eliminó el video que subió a sus redes sociales, lanzando dicha convocatoria.

Alguien le puede decir a los Influencers que si van a hacer una campaña solidaria NO SE LES NOTE EL DESCARO DE SOLO HACERLO PARA AUMENTAR SEGUIDORES Y ACARICIARSE EL EGO DIOS ME KIERO MATAR pic.twitter.com/W7Jktd7voA

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

A través de un comunicado, la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) informó este sábado que la actividad denominada #StephanieHerelaChallenge, lanzada por la modelo boliviana Stephanie Herela, no fue autorizada por este entidad.

El denominado ‘concurso de pobreza’ que lanzó Herela a través de un video en sus redes sociales y que posteriormente eliminó, consistía en que la gente de escasos recursos le mande un video en el que muestre que padece necesidades y hambre, y para quienes requieren comprar algún medicamento y no tengan los recursos suficientes.

Bs 300 semanales ofreció la modelo cruceña durante cinco semanas.

“Me tiene que mandar un video en el que me muestren que su situación es de necesidad, que no tienen para comer, o también para las personas enfermas que no pueden comprar medicina aplica, me mandar su receta médica y me demuestran que no pueden pagarla, o para las personas que tienen hambre, éste es un concurso para las personas que tienen hambre”, señala la joven.

Reacciones

La convocatoria ha provocado el rechazo y la indignación de mucha gente en las redes sociales.

“Todo por buscar likes aprovechando la pandemia en el sufrimiento de los pobres. Da pena esta persona!!! Si tanto quiere ayudar debería hacer sus donaciones sin necesidad de publicar nada e ir a los barrios más pobres y verificar personalmente las necesidades y la pobreza del que quiera ayudar. Que mal de parte de esta persona, la pobreza no concursa, no compite”, escribió Macarena Galya Sanjinez

Luis Paucara fue más lejos y dijo: “Te doy 1 bs para que vuelvas a la escuela a aprender valores humanos y eso que es mucho lo que te doy para lo que vales”.

“Bs 301 para quien encuentra tu cerebro”, comentó Monserrat Padilla.

“Si quisieras ayudar lo haces y ya sin tanta vuelta”, sostuvo Karol Yemaya.

Richard Ramírez Garnica considera que “ella ganaría ese concurso porque es muy pobre de cerebro”. (25/04/20)