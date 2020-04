La biografía de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle que teme la monarquía británica

El libro, en el que han participado los duques, saldrá a la venta en agosto y se esperan detalles incómodos de la relación de la pareja con la familia real

Cómo reza el título de la película interpretada por Jose Coronado parece que no habrá paz para los malvados, sean estos Enrique de Inglaterra y Meghan Markle o la familia real británica. Los medios británicos y detrás de ellos, los de medio mundo, ya especulan con la próxima entrega de este folletín monárquico en el que se ha convertido lo que se ha dado en llamar el Megxit, la salida de Enrique de Inglaterra, Meghan Markle, y en consecuencia de su hijo Archie, de la familia real británica.

El siguiente aldabonazo para la fama de unos y las dudas sobre otros –todavía quienes son el bando de los buenos y el de los malos– llegará a partir del 11 de agosto en forma de biografía sobre la pareja. Un libro de 320 páginas titulado provisionalmente Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan y escrito por dos periodistas calificados como afines a los argumentos de los duques de Sussex, el británico Omid Scobie y la estadounidense Carolyn Durand. El libro tenía previsto salir en junio editado por Dey Street Books, con sede en Nueva York, pero la crisis del coronavirus parece estar detrás de la decisión de retrasar su lanzamiento, aunque ya se aceptan reservas para descargas del libro electrónico en lo que se espera será uno de los éxitos de ventas del año.

Según ha publicado The Daily Mail –uno de los cuatro medios que los duques de Sussex vetaron la semana pasada en una dura carta– quienes conocen los entresijos de palacio esperan que el libro haga un retrato halagador de la pareja y temen que se trate de un ejercicio más cercano a un ajuste de cuentas que a un retrato objetivo de su historia desde que iniciaron su romance hasta que tomaron la decisión de alejarse de la monarquía británica. Esa es la clave de los miedos de los defensores de la institución: que la obra retrate la tensa relación que se intuye existe entre Enrique de Inglaterra, Meghan Markle y la familia real y que aparezcan detalles incómodos sobre los motivos que les llevaron a tomar la decisión de abandonar Gran Bretaña y sus obligaciones institucionales.

Mail on Sunday, ha publicado que la pareja concedió una entrevista antes de mudarse a Norteamérica y que el libro también cuenta con las opiniones de muchos personajes de su entorno. El hecho es que esta biografía recuerda de alguna manera la que publicó Andrew Morton sobre Diana de Gales, Diana: su verdadera historia, y que siempre se dijo que contó con su participación secreta. La diferencia entre ambas es que a Morton no se le cuestionó su independencia respecto al personaje sobre el que escribía, y sin embargo sí se empiezan a sembrar dudas sobre los autores de la biografía de los Sussex.

La similitud entre ambos libros reside, sin embargo, en que en los dos casos siempre se ha intuido que los protagonistas han alentado a sus amigos a hablar con los autores para que cuenten su versión de la historia. Tampoco ha gustado nada que la carta que Enrique y Meghan publicaron la semana pasada en la que cuestionaban duramente la profesionalidad de The Sun, The Daily Mail, The Mirror y The Express y comunicaban su decisión de cortar relaciones con ellos, llegará la víspera del cumpleaños de Isabel II y con el país confinado a causa del covid-19.

Los autores de la biografía por ahora no se han pronunciado. Omid Scobie, británico-iraní, comenzó su carrera en la revista de celebridades Heat y había escrito sobre la familia real durante varios años. Se comenta que la llegada de Meghan Markle se le planteó como la posibilidad de acercarse a su figura y mejorar su perfil profesional. Primero lo hizo a través de los amigos de la exactriz y después, siempre según medios británicos, siendo uno de sus periodistas de confianza, lo que le valió el calificativo, justo o injusto, de “portavoz” de Meghan Markle. De lo que no hay duda es de que simpatiza con lo que representa la duquesa de Sussex y así lo dejó por escrito el mes pasado en la web de la edición británica de Harper’s Bazaar, donde afirmaba sobre la pareja: “Su ética de trabajo de gran energía y su pasión por la justicia social atrajeron a una nueva y más diversa población observadora de la realeza. Como joven corresponsal real birracial, el cambio fue emocionante. Y a medida que su popularidad creció en todo el mundo, también lo hizo una nueva era dorada para la casa de Windsor”. Scobie fue uno de los pocos periodistas invitados a presenciar la despedida de Meghan Markle del personal en el Palacio de Buckingham y ha desmentido muchas de “las falsedades casi diarias” que, a su juicio, se vertían sobre ella en la prensa británica.

La coautora de la biografía, Caroly Durant, es una profesional muy respetada que ha cubierto a la familia real durante casi 15 años, exproductora de la cadena estadounidense ABC y que ahora escribe sobre los miembros de la monarquía británica para la revista Elle. La biografía promete contar la historia real de la pareja, y ahora los medios ingleses se preguntan si será así en su totalidad o solo se trata de un ejercicio periodístico para lavar la imagen de los duques de Sussex, héroes románticos hace solo dos años y, para un sector de los británicos, los nuevos villanos y niños mimados de una historia que se escribió de color de rosa al principio de su relación.

