La denuncia de una mujer golpeada mueve el piso jurídico de Boca Juniors

El club argentino Boca Juniors informó que investiga el caso del futbolista colombiano Sebastián Villa, quien hace parte de su plantel, luego de ser denunciado por su expareja Daniela Cortés por violencia de género, para tomar las medidas respectivas.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Cortés denunció que era maltratada física y psicológicamente por el delantero de Boca. El post estaba acompañado con imágenes y videos donde la mujer se ve golpeada y ensangrentada, y afirma que el jugador “se dedica a amenazar y humillar”.

“Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Fueron dos años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi ciudad, haciendo que solo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro”, escribió Cortés.

El hecho generó críticas contra Villa de personas que, además, exigían al club de fútbol que tomara medidas sobre su jugador. El video fue publicado la noche del lunes y las directivas del equipo enviaron un comunicado esta tarde.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que, ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol, ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan”, dicen.

Boca Junior también escribió en su comunicado que se pone “a disposición de la justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de Derechos Humanos y cuestiones de género”.

Daniela Cortés informó que ya interpuso una demanda penal contra su expareja, pidió una orden de restricción y, además, fue evaluada por un médico forense para determinar la gravedad de sus lesiones. Por su parte, Villa publicó un video rechazando la denuncia y afirmando que también tomará acciones para demostrar su inocencia.

Fuente: radionacional.co