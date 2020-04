La historia del anillo de compromiso que Ben Affleck regaló a Jennifer Lopez (aunque luego nunca se casaron)

“Conocí a Barbra en una fiesta de los Oscar hace varios años, cuando estaba prometida con Ben Affleck”, recordó JLo en la conversación tras explicar a su entrevistador que estos días de cuarentena está viendo muchas películas musicales con sus hijos. Entre ellas, Funny Girl, una de las más icónicas de Streisand.

“Resulta que es una mujer a la que le obsesionan los diamantes, cosa que yo no sabía. Y claro, Ben me había regalado uno rosa que fue muy mediático y que era… Que nadie me interprete mal, me encantó que me lo diera”, confesó dando a entender que ese anillo era demasiado incluso para una diva como ella.

“El caso es que nada más verme Barbra se acercó porque había oído hablar de ello y lo primero que me dijo es que si podía ver el anillo que me habían regalado. Yo se lo enseñé y entonces empezó a preguntarme cómo llevaba lo de ser famosa, cosa que me pareció de lo más extraña viniendo de alguien como ella, una de las mujeres más conocidas del mundo”, aseguró Jennifer, que se dio cuenta en ese momento del poder que te otorga lucir una joya así. Y no precisamente económico.