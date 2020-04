Legisladores piden crear una comisión que fiscalice donaciones para lucha contra el Covid-19

El diputado de la bancada del MAS, Víctor Borda, estimó que el Gobierno recibió, −en calidad de donación−, 5 millones de euros de la Unión Europea (UE), 21.5 millones de euros del gobierno de Italia y $us 4.5 millones de Japón.

Foto: ABI

La Paz, 6 de abril (ANF). – Dos diputados de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y uno de Unidad Demócrata (UD) pidieron este lunes la creación de una comisión mixta, entre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Órgano Ejecutivo, para que fiscalicen todas las donaciones y prestaciones que se hicieron para hacer frente al coronavirus (Covid-19) en Bolivia.

El diputado de UD y presidente la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Erick Morón, envió una carta a la presidenta Jeanine Áñez,y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, donde solicita la conformación de una comisión que fiscalice las donaciones.

En esa misma línea, el diputado de la bancada del MAS, Víctor Borda, estimó que el Gobierno recibió, −en calidad de donación−, 5 millones de euros de la Unión Europea (UE), 21.5 millones de euros del gobierno de Italia y $us 4.5 millones de Japón. Además, la comunidad internacional habría garantizado una donación de $us 100 millones y el Banco Central de Bolivia (BCB) habría prestado al Estado $us 1 millón.

De otra parte, Borda afirmó que presentará a la Comisión Económica y de Salud en la Cámara de Diputado una petición de informe oral para los ministros de Salud, Economía y de Obras Públicas e informó que propondrá que sea para este jueves.

Por su lado, la diputada del MAS Concepción Ortiz aseguró que pedirá a sus colegas diputados y senadores conformar una comisión mixta para hacer una fiscalización de cerca al Gobierno nacional sobre las donaciones.

