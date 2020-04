Los directores técnicos de los equipos de la División Profesional analizan fijar una posición conjunta frente a la determinación asumida por los clubes, de reducir los salarios en un 50% correspondientes a marzo y en un 75%, a abril y mayo, debido a la crisis por la pandemia del coronavirus.

Por iniciativa de los entrenadores bolivianos que están en actividad, éstos han conformado un grupo en WhatsApp mediante el cual están intercambiando opiniones y prevén la incorporación de los profesionales extranjeros.

A la fecha, 2 de los 14 equipos que disputan el torneo Apertura están sin DT, tras las bajas de Marcos Ferrufino de filas de Real Potosí y el argentino Omar Asad, de San José.

“Ya estamos en contacto. Estamos hablando. No descartamos tomar una determinación conjunta”, dijo uno de los técnicos. Entre todos quedaron en no dar declaraciones públicas por el momento.

Entre las primeras conclusiones, hay una opinión sobre que los dirigentes “se han apresurado” en tomar decisiones de manera unilateral, sin hacer consultas con los afectados, que son jugadores, técnicos y demás miembros de los planteles.

“Debería ser una posición consensuada y no algo que solo salga de un lado”, dijo la fuente.

Los DT son “conscientes de la situación” y de que “todos somos afectados”, en ese sentido están abierto a llegar a un acuerdo; en cambio, de principio rechazan lo que consideran “una imposición”.

“Muchos entrenadores pensamos que la mejor vía para es buscar un consenso en base a un acto de conciencia de las partes. Si todos están dispuestos a ceder, sería un gesto más fácil de cumplir”.

Julio César Baldivieso, entrenador de Aurora y exseleccionador nacional, opinó que lo primero debiera ser esperar que la situación por la pandemia sea superada y después recién hablar de los temas económicos.

Consultado sobre si estaría dispuesto a que su club le rebaje el salario, Baldivieso enfatizó que, en principio, no tiene un contrato firmado, pero “ese no es el punto, pues primero debemos saber hasta cuándo será esto”.

Eduardo Villegas, de Always Ready, dijo que le parece “inoportuno hablar del tema económico porque aún no sabemos cuándo podremos volver a hacer fútbol. Cómo podemos hablar de rebajas si no sabemos la magnitud del perjuicio”.

Fuente; https://www.la-razon.com